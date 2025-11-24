Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

Pânico em casa

Idosa entra em estado de choque ao ter casa invadida por neto e esposa usuários de droga

Com histórico de violência contra a mulher de 76 anos, o casal de 'cracudos' descumpriu medida protetiva e foi denunciado por uma neta da vítima

Leonardo Guimarães e Roberto Chamorro

O casal foi conduzido pela Polícia Militar à delegacia para a adoção das medidas cabíveis - Foto/Arquivo

Uma idosa de 76 anos foi alvo da invasão do próprio neto, de 40 anos, e da esposa dele, de 31 anos, na quinta-feira (20), em Paranaíba. O casal foi até a residência da idosa, localizada na rua Maria Rodrigues de Freitas, apesar de haver medida protetiva em vigor contra o neto.

Segundo a neta da vítima, que registrou a ocorrência junto à Polícia Militar, a invasão foi confirmada por uma vizinha. Ao chegar ao local, a guarnição encontrou a idosa em estado de apreensão e choque. Ela relatou que o neto e a esposa estavam na residência proferindo palavras de baixo calão.

A vítima informou ainda que, no dia anterior, havia solicitado a medida protetiva na Delegacia de Atendimento à Mulher de Paranaíba, mencionando que o casal é usuário de crack e apresenta comportamento violento.

Diante da situação, a idosa decidiu representar contra o neto. O casal foi conduzido pela Polícia Militar à delegacia para a adoção das medidas cabíveis.

