Idoso cadeirante é salvo por policial civil durante engasgo com alimento em praça pública

Um idoso de 85 anos foi salvo de um engasgo graças à rápida intervenção de um policial civil na noite da última terça-feira (2), em Paranaíba, no Mato Grosso do Sul. O caso ocorreu na Praça da República, no centro da cidade, próximo a uma lanchonete.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima, que estava em uma cadeira de rodas, teve as vias aéreas obstruídas por alimento sólido, mobilizando a atenção de pessoas que passavam pelo local. O investigador Fernando Henrique Arantes Tavares, que estava nas proximidades, realizou os primeiros socorros e aplicou a manobra de desobstrução, salvando a vida do idoso.

O Corpo de Bombeiros Militar, por meio da guarnição da UR-139, chegou pouco depois ao local e constatou que a vítima já respirava normalmente. Em seguida, o idoso foi encaminhado ao Hospital da Cassems para avaliação médica, permanecendo sob os cuidados da equipe de plantão.

Em nota, o investigador destacou a necessidade de ação imediata: “Estava por perto quando percebi a situação crítica. Agi por instinto e por preparo, com o objetivo de preservar a vida. Felizmente, deu tudo certo.”