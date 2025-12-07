Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

SALVAMENTO

Idoso cadeirante é salvo por policial civil durante engasgo com alimento em praça pública

A ação rápida do investigador demonstrou habilidade em primeiros socorros; populares presenciaram a ocorrência e auxiliaram na mobilização até a chegada de equipe especializada

Leonardo Guimarães

Caso ocorreu na Praça da República, no centro de Paranaíba - Foto/Redes Sociais
Um idoso de 85 anos foi salvo de um engasgo graças à rápida intervenção de um policial civil na noite da última terça-feira (2), em Paranaíba, no Mato Grosso do Sul. O caso ocorreu na Praça da República, no centro da cidade, próximo a uma lanchonete.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima, que estava em uma cadeira de rodas, teve as vias aéreas obstruídas por alimento sólido, mobilizando a atenção de pessoas que passavam pelo local. O investigador Fernando Henrique Arantes Tavares, que estava nas proximidades, realizou os primeiros socorros e aplicou a manobra de desobstrução, salvando a vida do idoso.

O Corpo de Bombeiros Militar, por meio da guarnição da UR-139, chegou pouco depois ao local e constatou que a vítima já respirava normalmente. Em seguida, o idoso foi encaminhado ao Hospital da Cassems para avaliação médica, permanecendo sob os cuidados da equipe de plantão.

Em nota, o investigador destacou a necessidade de ação imediata: “Estava por perto quando percebi a situação crítica. Agi por instinto e por preparo, com o objetivo de preservar a vida. Felizmente, deu tudo certo.”

