Idoso é preso após descumprir medidas protetivas em favor de adolescente em Paranaíba

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Paranaíba, prendeu na manhã desta quarta-feira (26) um homem de 61 anos pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, concedidas pelo Poder Judiciário para garantir a segurança de uma adolescente de 13 anos.

As medidas haviam sido solicitadas após o registro de um boletim de ocorrência que apura possível crime de importunação sexual praticado pelo investigado contra a vítima. Diante da gravidade dos fatos e da vulnerabilidade da adolescente, a Justiça determinou, em caráter de urgência, que o autor ficasse proibido de se aproximar ou manter qualquer tipo de contato com a menor.

Mesmo devidamente intimado da decisão judicial desde o dia 3 de outubro, o homem descumpriu a ordem. Na manhã desta quarta-feira, ele se dirigiu até a frente da instituição escolar frequentada pela adolescente e chegou a pedir para entrar no local.