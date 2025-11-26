Veículos de Comunicação
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL

Idoso é preso após descumprir medidas protetivas em favor de adolescente em Paranaíba

Homem de 61 anos teria se aproximado da vítima em frente à escola, apesar de ordem judicial que proibia qualquer contato

Roberto Chamorro

Viatura da Polícia Civil em frente à Delegacia de Atendimento à Mulher de Paranaíba.
Viatura da Polícia Civil em frente à Delegacia de Atendimento à Mulher de Paranaíba.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Paranaíba, prendeu na manhã desta quarta-feira (26) um homem de 61 anos pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, concedidas pelo Poder Judiciário para garantir a segurança de uma adolescente de 13 anos.

As medidas haviam sido solicitadas após o registro de um boletim de ocorrência que apura possível crime de importunação sexual praticado pelo investigado contra a vítima. Diante da gravidade dos fatos e da vulnerabilidade da adolescente, a Justiça determinou, em caráter de urgência, que o autor ficasse proibido de se aproximar ou manter qualquer tipo de contato com a menor.

Mesmo devidamente intimado da decisão judicial desde o dia 3 de outubro, o homem descumpriu a ordem. Na manhã desta quarta-feira, ele se dirigiu até a frente da instituição escolar frequentada pela adolescente e chegou a pedir para entrar no local.

Ciente da decisão judicial e seguindo os protocolos de proteção, a equipe da escola acionou imediatamente a DAM de Paranaíba. Os policiais civis realizaram diligências rápidas e conseguiram prender o autor em flagrante.

O homem foi conduzido à unidade policial para a lavratura do auto de prisão em flagrante e, após os procedimentos legais, será apresentado ao Poder Judiciário.

