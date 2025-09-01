Um idoso de 68 anos foi preso após ser denunciado por vizinhos, em suposto caso de abuso sexual envolvendo uma menina de 10 anos em Paranaíba. A menina afirmou ter recebido R$ 50 após ter tido contato físico inadequado com o homem. Autoridades investigam o caso. Entenda o ocorrência:
Idoso é preso após ser acusado de oferecer 50 Reais para molestar menina de 10 anos
O acusado fugiu do local em um mototáxi, mas a policia realizou diligências e localizou o idoso em um bar no Jardim América
