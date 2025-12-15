Idoso é preso em Paranaíba por abuso sexual contra a filha deficiente

Um idoso de 72 anos foi preso na tarde de sábado, em Paranaíba, por abuso sexual cometido contra a própria filha. As informações constam em Boletim de Ocorrência registrado pelas autoridades policiais como estupro de vulnerável.

De acordo com o registro policial, a Polícia foi acionada por meio de um investigador da Polícia Judiciária, após uma mulher de 57 anos comparecer à Delegacia para relatar que sua filha, de 29 anos, pessoa com deficiência intelectual, vinha sofrendo abusos sexuais praticados pelo próprio pai.

Ainda conforme o Boletim de Ocorrência, os abusos teriam ocorrido desde que a vítima tinha 14 anos de idade. Até o momento do registro, não havia representação criminal formalizada contra o autor.

O documento relata que a mãe decidiu procurar a polícia após a filha declarar não suportar mais a situação, motivo pela qual decidiu expor os fatos às autoridades.