POLÍCIA

Idoso é preso em Paranaíba por abuso sexual contra a filha deficiente

Roberto Chamorro

Viatura policial utilizada na condução do suspeito até a Delegacia de Polícia.

Um idoso de 72 anos foi preso na tarde de sábado, em Paranaíba, por abuso sexual cometido contra a própria filha. As informações constam em Boletim de Ocorrência registrado pelas autoridades policiais como estupro de vulnerável.

De acordo com o registro policial, a Polícia foi acionada por meio de um investigador da Polícia Judiciária, após uma mulher de 57 anos comparecer à Delegacia para relatar que sua filha, de 29 anos, pessoa com deficiência intelectual, vinha sofrendo abusos sexuais praticados pelo próprio pai.

Ainda conforme o Boletim de Ocorrência, os abusos teriam ocorrido desde que a vítima tinha 14 anos de idade. Até o momento do registro, não havia representação criminal formalizada contra o autor.

O documento relata que a mãe decidiu procurar a polícia após a filha declarar não suportar mais a situação, motivo pela qual decidiu expor os fatos às autoridades.

A mãe relatou que já tinha conhecimento da situação, porém não conseguiu até então formalizar a denúncia em razão do medo e falta de coragem.

Diante da denúncia, as autoridades policiais deslocaram se até a residência do acusado, no bairro Santo Antônio, onde o mesmo foi encontrado. N ocasião, o mesmo foi informado de que seria levado até a Delegacia de Polícia.

O idoso mostrou se colaborativo sendo conduzido sem a necessidade de algemas. Ele foi encaminhado a Delegacia, onde foi entregue sem apresentar lesões corporais, permanecendo á disposição das autoridades e será investigado por estupro de vulnerável

