Idoso é socorrido desnutrido, com feridas abertas, sujo de fezes e em situação de abandono em Paranaíba

Um idoso de 77 anos foi encontrado com feridas abertas pelo corpo, desnutrido, desidratado e em condições extremas de sujeira, apresentando ainda múltiplas escoriações e fezes espalhadas pelo corpo. O caso chegou ao conhecimento da Polícia Militar na sexta-feira (2), por volta das 19h30Min, após atendimento prestado na Santa Casa do município, onde o paciente deu entrada em estado de saúde considerado gravíssimo.

De acordo com informações repassadas à equipe policial, o idoso foi levado ao hospital pelo Corpo de Bombeiros, acionado por populares. As testemunhas relataram que ele estava sozinho em sua residência, sem qualquer tipo de assistência familiar, em situação de completo abandono.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o imóvel onde o idoso vivia apresentava condições precárias de higiene e insalubridade, sem estrutura mínima para habitação humana. Registros fotográficos e em vídeo realizados no local indicaram acúmulo excessivo de sujeira, ausência de local adequado para necessidades fisiológicas e ambiente incompatível com a permanência de qualquer pessoa, especialmente de um idoso em situação de vulnerabilidade. A residência fica localizada no Jardim Paineiras.

Diante da gravidade dos fatos, a Polícia Militar se deslocou até a Santa Casa para verificar a situação. No hospital, os policiais tentaram conversar com o idoso, mas ele não conseguia se comunicar verbalmente, aparentando severa debilidade física e mental. A avaliação visual confirmou o estado de saúde crítico descrito anteriormente.

Durante o atendimento, uma familiar do idoso se apresentou como responsável e informou que reside no mesmo imóvel. Ela afirmou que tenta prestar os cuidados necessários, mas alegou não dispor de tempo suficiente em razão de compromissos profissionais. Questionada sobre as causas que levaram ao estado de saúde do pai, disse não saber explicar com precisão, limitando-se a afirmar que tentou cuidar dele dentro de suas possibilidades.

Diante do cenário evidente de maus-tratos contra pessoa idosa, a familiar foi informada de que seria registrado boletim de ocorrência para apuração dos fatos e adoção das medidas legais cabíveis. Ela declarou estar ciente dos procedimentos.

O idoso permaneceu internado na Santa Casa, conforme indicação médica, para receber cuidados intensivos. O caso foi oficialmente registrado e será encaminhado às autoridades competentes para investigação e eventuais responsabilizações.