IFMS realiza primeira certificação de alunos em Paranaíba e avança com implantação do campus

Na última sexta-feira (18), o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) realizou a primeira certificação de alunos em Paranaíba, marco que marca o início formal do processo educativo em solo paranaibense desde a implantação da instituição na cidade. A certificação sinaliza avanços no estágio inicial da chegada do campus, ainda em fase de implantação.

Paralelamente, o instituto trabalha no andamento do edital de licitação das obras necessárias para a construção das instalações, enquanto também avança nos esforços de contratação do corpo docente e de funcionários que atenderão à comunidade acadêmica, laboratórios e serviços administrativos. O equilíbrio entre infraestrutura física e equipe humana é visto como essencial para o pleno funcionamento do campus.

Para esclarecer os detalhes, o professor Genivaldo Schilik, diretor de implantação, concedeu entrevista à Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz.

