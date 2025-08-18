Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

ENSINO TÉCNICO

IFMS realiza primeira certificação de alunos em Paranaíba e avança com implantação do campus

Governo Federal acompanha o andamento do edital de licitação de obras, contratação de docentes e funcionários, enquanto instituição prepara futuras etapas do campus no município

Leonardo Guimarães e Roberto Chamorro

Professor Genivaldo Schilik nos estúdios da Cultura FM Paranaíba - Foto: Cultura FM
Professor Genivaldo Schilik nos estúdios da Cultura FM Paranaíba - Foto: Cultura FM

Na última sexta-feira (18), o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) realizou a primeira certificação de alunos em Paranaíba, marco que marca o início formal do processo educativo em solo paranaibense desde a implantação da instituição na cidade. A certificação sinaliza avanços no estágio inicial da chegada do campus, ainda em fase de implantação.

Paralelamente, o instituto trabalha no andamento do edital de licitação das obras necessárias para a construção das instalações, enquanto também avança nos esforços de contratação do corpo docente e de funcionários que atenderão à comunidade acadêmica, laboratórios e serviços administrativos. O equilíbrio entre infraestrutura física e equipe humana é visto como essencial para o pleno funcionamento do campus.

Para esclarecer os detalhes, o professor Genivaldo Schilik, diretor de implantação, concedeu entrevista à Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz.

Assista:

