III Congresso de Direito Processual reúne juristas em Paranaíba

A 6ª Subseção da OAB/MS — Paranaíba e Inocência — em parceria com a Escola Superior da Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA/MS), realiza em Paranaíba, de 22 a 24 de outubro, o III Congresso de Direito Processual, que contará com a participação de destacados operadores do Direito.

A presidente da 6ª Subseção, dra. Daniela Carósio, convida advogados, advogadas, acadêmicos e toda a comunidade jurídica a participarem do encontro. Segundo ela, o congresso será um espaço de conhecimento, troca de experiências e fortalecimento da advocacia, com palestras de grandes nomes e debates sobre os desafios e transformações da atualidade.

A abertura está marcada para esta quarta-feira (22), com a palestra do dr. Luiz Renê do Amaral, Diretor Secretário-Geral e Corregedor-Geral da OAB/MS, sobre o tema “A Imunidade Profissional da Advocacia”.

Em seguida, o dr. Evandro Pelarin, juiz da Vara da Infância e Juventude de São José do Rio Preto (SP), abordará o tema “Infância, juventude e família: direitos e deveres”.

Na quinta-feira (23), as atividades começam às 8h, com o dr. Tiago Bunning, mestre em Ciências Criminais pela PUCRS, que falará sobre “Habeas corpus: a principal garantia do direito de defesa”.

Às 9h30, a dra. Kalanit Tiecher Cornelius de Arruda, proprietária do escritório KTadv, ministrará a palestra “O Poder da Resolução Pré-Processual”.