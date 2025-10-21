Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

EVENTO JURÍDICO

III Congresso de Direito Processual reúne juristas em Paranaíba

Promovido pela 6ª Subseção da OAB/MS e pela Escola Superior da Advocacia, o evento reunirá renomados nomes do Direito para debater temas atuais e fortalecer a advocacia.

Roberto Chamorro

Sede da 6ª Subseção da OAB-MS, que recebe o III Congresso de Direito Processual a partir desta terça-feira (22).
Sede da 6ª Subseção da OAB-MS, que recebe o III Congresso de Direito Processual a partir desta terça-feira (22).

A 6ª Subseção da OAB/MS — Paranaíba e Inocência — em parceria com a Escola Superior da Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA/MS), realiza em Paranaíba, de 22 a 24 de outubro, o III Congresso de Direito Processual, que contará com a participação de destacados operadores do Direito.

A presidente da 6ª Subseção, dra. Daniela Carósio, convida advogados, advogadas, acadêmicos e toda a comunidade jurídica a participarem do encontro. Segundo ela, o congresso será um espaço de conhecimento, troca de experiências e fortalecimento da advocacia, com palestras de grandes nomes e debates sobre os desafios e transformações da atualidade.

A abertura está marcada para esta quarta-feira (22), com a palestra do dr. Luiz Renê do Amaral, Diretor Secretário-Geral e Corregedor-Geral da OAB/MS, sobre o tema “A Imunidade Profissional da Advocacia”.
Em seguida, o dr. Evandro Pelarin, juiz da Vara da Infância e Juventude de São José do Rio Preto (SP), abordará o tema “Infância, juventude e família: direitos e deveres”.

Na quinta-feira (23), as atividades começam às 8h, com o dr. Tiago Bunning, mestre em Ciências Criminais pela PUCRS, que falará sobre “Habeas corpus: a principal garantia do direito de defesa”.
Às 9h30, a dra. Kalanit Tiecher Cornelius de Arruda, proprietária do escritório KTadv, ministrará a palestra “O Poder da Resolução Pré-Processual”.

No período da tarde, às 13h30, o dr. Rafael Loureiro Faben, advogado com 16 anos de atuação e graduado pelo Centro Universitário Eurípides de Marília, apresentará a palestra “A atuação do advogado em casos envolvendo golpes nos meios digitais”.
Na sequência, a dra. Vitória Junqueira Candia, conselheira seccional da OAB/MS, discorrerá sobre “A implosão do conceito das famílias com o projeto de alteração do Código Civil”.

O encerramento, na sexta-feira (24), contará com uma roda de conversa entre jovens advogados, que discutirão “Perspectivas e Desafios da Jovem Advocacia”. Logo após, às 9h, será realizada uma Feira de Oportunidades.

As inscrições estão abertas, com vagas limitadas e emissão de certificados para os participantes.

