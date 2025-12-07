Impacto de moto quebra poste e condutor é levado em estado grave para UTI

Um acidente de trânsito registrado na madrugada desta sexta-feira, 5 de dezembro, deixou um motociclista gravemente ferido em Paranaíba. O condutor, que ainda não teve a identidade confirmada pelas autoridades, perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste de energia na Rua Ermindo Leal, trecho que liga os bairros Santa Mônica e Santa Lúcia.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e chegaram rapidamente ao local. Os militares encontraram a vítima caída na via e realizaram os procedimentos de imobilização e estabilização antes de encaminhá-la ao hospital. Segundo a corporação, a gravidade do impacto exigiu atendimento imediato e cuidadoso devido ao risco de agravamento das lesões.

O motociclista foi levado para a Santa Casa de Paranaíba, onde deu entrada diretamente na Unidade de Terapia Intensiva. O estado de saúde é considerado delicado, e o hospital ainda não divulgou um boletim atualizado com detalhes sobre os ferimentos. Até o momento, as causas do acidente não foram oficialmente esclarecidas.