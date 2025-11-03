Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

INVESTIGAÇÃO

Incêndio destrói container e mobiliza Corpo de Bombeiros em Paranaíba

Fogo de grandes proporções foi controlado após quase uma hora de trabalho; perícia investiga suspeita de incêndio criminoso

Leonardo Guimarães e Roberto Chamorro

O proprietário relatou suspeitar que o incêndio tenha sido provocado de forma intencional - Foto/Arquivo
O proprietário relatou suspeitar que o incêndio tenha sido provocado de forma intencional - Foto/Arquivo

Um incêndio registrado na noite deste domingo (3) em um container estacionado na Rua Franklin Augusto Sales, em Paranaíba, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

De acordo com as informações, quando a equipe policial chegou ao local, as chamas já estavam em grande proporção. O Corpo de Bombeiros atuou no combate ao fogo por cerca de uma hora, conseguindo controlar o incêndio e permanecendo no local para realizar o rescaldo e o resfriamento da estrutura.

O container, que estava instalado no local há pelo menos três anos, ficou totalmente danificado. O proprietário relatou suspeitar que o incêndio tenha sido provocado de forma intencional. A perícia técnica foi acionada para realizar os levantamentos necessários, enquanto a Polícia Civil deve prosseguir com as investigações para identificar os responsáveis pelo ato.

