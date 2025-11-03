Incêndio destrói container e mobiliza Corpo de Bombeiros em Paranaíba

Um incêndio registrado na noite deste domingo (3) em um container estacionado na Rua Franklin Augusto Sales, em Paranaíba, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

De acordo com as informações, quando a equipe policial chegou ao local, as chamas já estavam em grande proporção. O Corpo de Bombeiros atuou no combate ao fogo por cerca de uma hora, conseguindo controlar o incêndio e permanecendo no local para realizar o rescaldo e o resfriamento da estrutura.

O container, que estava instalado no local há pelo menos três anos, ficou totalmente danificado. O proprietário relatou suspeitar que o incêndio tenha sido provocado de forma intencional. A perícia técnica foi acionada para realizar os levantamentos necessários, enquanto a Polícia Civil deve prosseguir com as investigações para identificar os responsáveis pelo ato.