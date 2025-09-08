Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

RISCO DE TRAGÉDIA

Incêndio em terreno próximo a casas deixa paranaibenses em pânico

A suspeita é de que o fogo tenha começado em um amontoado de lixo e entulho descartados de forma irregular

Leonardo Guimarães

Imagens aéreas mostram a destruição da região que abriga o campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) no município - Foto/MAGFly
Imagens aéreas mostram a destruição da região que abriga o campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) no município - Foto/MAGFly

Os moradores do bairro Jardim Universitário passaram por momentos de terror ao verem um incêndio de grandes proporções tomar conta de terrenos baldios próximos a residências em Paranaíba. O caso ocorreu na região que abriga o campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), durante a noite de domingo (7). Saiba os detalhes da ocorrência:

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos