Os moradores do bairro Jardim Universitário passaram por momentos de terror ao verem um incêndio de grandes proporções tomar conta de terrenos baldios próximos a residências em Paranaíba. O caso ocorreu na região que abriga o campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), durante a noite de domingo (7). Saiba os detalhes da ocorrência:
RISCO DE TRAGÉDIA
Incêndio em terreno próximo a casas deixa paranaibenses em pânico
A suspeita é de que o fogo tenha começado em um amontoado de lixo e entulho descartados de forma irregular
TRANSTORNO
Após denúncias, 'Luís Espalha Lixo' é preso descartando e incendiando resíduos em rua
Ao ser abordado, o autor resistiu à prisão e tentou intimidar os policiais utilizando um cachorro
SEGURANÇA PÚBLICA
Fim de semana tem três prisões em Paranaíba após denúncias ao 190
Em apenas dois dias, a Polícia Militar atuou em situações que foram desde perturbação do sossego até a captura de foragido da Justiça, reforçando a sensação de segurança na cidade.
DESENVOLVIMENTO URBANO!
Justiça dá 90 dias para Paranaíba revisar Plano Diretor após 19 anos sem atualização
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) garantiu, na Justiça, a revisão do Plano Diretor de Paranaíba em 90 dias, encerrando um vácuo de 19 anos sem atualização do instrumento urbano. A decisão, obtida em Ação Civil Pública proposta pela 2ª Promotoria de Justiça, foi confirmada por unanimidade pela 1ª Câmara Cível do […]
PESCA ESPORTIVA
Jovem quebra recorde e fisga tucunaré de 66 cm no 10º Torneio da Apepar
Nelson Nakamura e o filho Renan destacam importância do rio Paranaíba para a pesca esportiva. Equipe feminina cumpre cota e defende mais participação das mulheres na pesca esportiva.
Campanha
Setembro Amarelo’ alerta para desafio da saúde mental e como prevenir
Médico apontou altos índices de depressão e pediu ações contínuas para a prevenção e cuidados com a saúde mental
JUSTIÇA E INCLUSÃO
Cejusc de Paranaíba realiza audiência de mediação com intérpretes de Libras
Audiência teve resultado positivo e terminou em acordo homologado pela Justiça.