INCRA abre seleção para 80 famílias em novo assentamento em Cassilândia

O Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) abriu o processo de seleção para 80 famílias que deverão ocupar a área da antiga gleba Água Limpa, com 718,7 hectares, tendo como limites os municípios de Paranaíba, Inocência e Chapadão do Sul, em Mato Grosso do Sul, e Itajá e Aporé, em Goiás

O edital do assentamento União e Reconstrução foi lançado na semana passada e as inscrições serão feitas apenas de forma presencial entre os dias 27 de outubro e 10 de novembro

Para se candidatar, as famílias precisam ter inscrição ativa no CadÚnico (Cadastro Único) e apresentar documentos pessoais conforme o estado civil, como certidão de nascimento e certidão de casamento .

O novo assentamento acontece após paralisia de 12 anos, no processo de reforma agrária em Mato Grosso do Sul. O superintendente do Incra em MS, Paulo Roberto dos Santos, ressalta que para avançar no Programa Nacional de Reforma Agrária, o governo federal superou entraves jurídicos à implantação de novos assentamentos em Mato Grosso do Sul, reestruturando o Incra, aumentando orçamento, melhorando os salários dos servidores, com concurso para recompor o quadro de pessoal.