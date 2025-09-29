Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

INCRA abre seleção para 80 famílias em novo assentamento em Cassilândia

Roberto Chamorro

As inscrições são gratuitas e só poderão ser feitas de forma presencial, entre 27 de outubro e 10 de novembro de 2025, no Salão Comunitário do distrito de Indaiá do Sul (ao lado do posto de saúde)
O Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) abriu o processo de  seleção para 80 famílias que deverão ocupar a área da antiga gleba Água Limpa, com 718,7 hectares, tendo como limites os municípios de Paranaíba, Inocência e Chapadão do Sul, em Mato Grosso do Sul, e Itajá e Aporé, em Goiás

O edital do assentamento União e Reconstrução foi lançado na semana passada e as inscrições serão feitas apenas de forma presencial entre os dias 27 de outubro e 10 de novembro

Para se candidatar, as famílias precisam ter inscrição ativa no CadÚnico (Cadastro Único) e apresentar documentos pessoais conforme o estado civil, como certidão de nascimento e certidão de casamento .

O novo assentamento acontece após paralisia de 12 anos, no processo de reforma agrária em Mato Grosso do Sul. O superintendente do Incra em MS, Paulo Roberto dos Santos, ressalta que para avançar no Programa Nacional de Reforma Agrária, o  governo federal superou entraves jurídicos à implantação de novos assentamentos  em Mato Grosso do Sul, reestruturando o Incra, aumentando  orçamento, melhorando os salários dos servidores, com  concurso para recompor o quadro de pessoal.

As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas de forma presencial, entre 27 de outubro e 10 de novembro de 2025, no Salão Comunitário do distrito de Indaiá do Sul, com atendimento das 8h30 às 11h e das 14h às 16h30

O edital pode ser acessado por aqui

https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/reforma-agraria/selecao-assentamentos/mato-grosso-do-sul/MS_Edital_051_2025.pdf

https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/reforma-agraria/selecao-assentamentos/mato-grosso-do-sul/2025
