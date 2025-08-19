Veículos de Comunicação
BARBÁRIE

Influenciador sertanejo se revolta com caso de cavalo morto a golpes de facão

Júlio César "Derramado" gravou vídeo em tom revoltado sobre o caso que ganhou repercussão nas redes após imagens circularem, provocando cobrança por punição aos responsáveis.

Leonardo Guimarães

Cavalo teve patas decepadas com facão e também peito perfurado após não resistir percorrer longo percurso - Foto: Redes Sociais
Cavalo teve patas decepadas com facão e também peito perfurado após não resistir percorrer longo percurso - Foto: Redes Sociais

O influenciador Júlio César, conhecido como “Derramado”, com 919 mil seguidores no Instagram, gravou um vídeo manifestando a sua revolta sobre o caso de um cavalo morto e mutilado em uma área rural de Bananal, no interior de São Paulo. No vídeo, ele afirma que tanto quem matou o animal quanto quem filmou são “vagabundos”. Assista:

O caso ocorreu quando o animal foi forçado a cavalgar 15 quilômetros na tarde de sábado (16). Segundo relatos, após o percurso exaustivo, o cavalo caiu e não resistiu. O autor do crime, identificado como Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, amputou duas patas do animal com o auxílio de um facão e desferiu golpes na região do abdômen após a morte, alegando intenção de facilitar o lançamento do cadáver em uma ribanceira de difícil acesso.

A Polícia Civil confirmou que uma equipe esteve no Distrito Policial de Bananal, colheu a versão do infrator e reconheceu a prática de maus-tratos com agravante de morte. As diligências continuam para apurar os fatos e responsabilizar os envolvidos, especialmente após as imagens compartilhadas nas redes sociais gerarem ampla repercussão.

Ativistas e artistas reagiram ao episódio. Luísa Mel cobrou responsabilização, afirmando que “monstros devem pagar pelo crime” e destacando que “há pressão para que o caso chegue às autoridades”. A cantora sertaneja Ana Castela também pediu mobilização popular para ampliar a repercussão.

A Prefeitura de Bananal informou ter encaminhado o caso à Delegacia de Polícia e à Polícia Ambiental assim que tomou conhecimento do ocorrido, visando identificação e punição dos responsáveis. Em nota, afirmou que repudia qualquer ato de crueldade contra animais e reforçou o compromisso com o bem-estar animal.

As autoridades seguem investigando para esclarecer todos os detalhes sobre o crime.

