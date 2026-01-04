Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

PROCESSO SELETIVO

Inscrições para processo seletivo da Prefeitura de Paranaíba terminam nesta segunda-feira

Seleção contempla candidatos com nível fundamental, médio e superior, com salários de até R$ 4.608,41

Roberto Chamorro

Prefeitura de Paranaíba encerra nesta segunda-feira as inscrições para processo seletivo voltado à área da Educação.
O prazo para as inscrições no processo seletivo da Prefeitura de Paranaíba, na área da Educação, termina nesta segunda-feira, dia 5 de janeiro de 2026. A seleção contempla candidatos com escolaridade de nível fundamental, médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 4.608,41.

O edital foi publicado pela administração municipal e o certame tem como objetivo principal o reforço do quadro de profissionais da Educação e de serviços de apoio. A organização do processo seletivo é de responsabilidade da própria Prefeitura de Paranaíba, e as inscrições devem ser realizadas exclusivamente por meio do site oficial do município.

Embora o número total de vagas ainda não tenha sido divulgado, o edital prevê oportunidades para os seguintes cargos: Professor Nível II, nas áreas de Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, em diversas disciplinas; Professor Especialista em Educação Especial e LIBRAS; Psicólogo; Assistente Social; Psicopedagogo; Nutricionista; Monitor da Educação Infantil; Monitor de Apoio à Educação Especial; Motorista de Transporte Escolar; Cozinheiro; Auxiliar de Creche; Agente Administrativo; Serviços Gerais, masculino e feminino; Vigia.

Mais informações, bem como o edital completo, estão disponíveis no site da Prefeitura de Paranaíba.

INFORMAÇÕES GERAIS

Prazo de inscrição até 5 de janeiro de 2026.

Salários de até R$ 4.608,41.

Escolaridade exigida nível fundamental, médio e superior.

