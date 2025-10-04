Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

JUSTIÇA MAIS CÉLERE E PROXIMA DA COMUNIDADE

Instalação da 3ª Vara Cível marca nova fase do Judiciário em Paranaíba

Com o aumento expressivo de processos e o crescimento da cidade, Paranaíba ganha uma nova unidade judicial, fruto da mobilização entre os poderes e instituições locais.

Roberto Chamorro

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos