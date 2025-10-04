JUSTIÇA MAIS CÉLERE E PROXIMA DA COMUNIDADE
Instalação da 3ª Vara Cível marca nova fase do Judiciário em Paranaíba
Com o aumento expressivo de processos e o crescimento da cidade, Paranaíba ganha uma nova unidade judicial, fruto da mobilização entre os poderes e instituições locais.
ImpressosMais Edições
Mais notíciasMais artigos
ORÇAMENTO MUNICIPAL
Paranaíba projeta orçamento de R$ 364 milhões para 2026
O orçamento do município para 2026 prevê R$ 364 milhões em receitas e despesas, reforçando o compromisso da gestão com qualidade de vida e uso responsável dos recursos públicos.
FASE DE INVESTIGAÇÃO
Ministério Público investiga usina por incêndio de 3,4 mil ha em Angélica
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul está investigando a usina Adecoagro, instalada em Angélica por um incêndio de grandes proporções ocorrido em agosto deste ano que atingiu 3.397,679 hectares. O fogo alcançou áreas agropastoris, Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reservas Legais (RL), além de floresta cultivada. A apuração foi aberta em inquérito […]
RODOVIA DA MORTE
Colisão entre Hilux e carreta deixa uma pessoa morta na BR-158 entre Paranaíba e Aparecida do Taboado
A vítima, que estava no veículo de passeio, morreu ainda no local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e está no local para controlar o tráfego e iniciar a investigação sobre as causas da colisão
CLIMA NO ESTADO
Previsão indica chuva no sul e calor na Costa Leste de Mato Grosso do Sul
A previsão do tempo em Mato Grosso do Sul para esta quinta-feira (02/10) divide o Estado: enquanto o sul segue com instabilidade e chance de pancadas fortes ao longo do dia, a Costa Leste enfrenta tarde quente, com baixa umidade e sensação de calor. Em Campo Grande, a variação de nuvens predomina, com aquecimento gradual […]
POLÍTICA MUNICIPAL
Vereadores apresentam 29 indicações na 33ª Sessão Ordinária em Paranaíba
Solicitações vão desde tapa-buracos e recapeamento a reforço no patrulhamento policial e melhorias na rede de saúde.
SORTE
Seis consumidores de Paranaíba faturam prêmios em dinheiro na campanha 'Nota MS Premiada'
CPFs sorteados compraram em postos de combustíveis, revendedora de bebidas, supermercado, lojas de variedade e peças automotivas