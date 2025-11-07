Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

CELEBRAÇÃO

Instituto Irmã Emiliana comemora 15 anos de fundação em Paranaíba

Data será marcada por homenagem à história e ao trabalho desenvolvido pela entidade

Leonardo Guimarães e Roberto Chamorro

Irmãs Aureana e Terezinha nos estúdios da Rádio Cultura FM Paranaíba - Foto/Cultura FM

O Instituto Irmã Emiliana celebra, neste mês de novembro, seus 15 anos de fundação em Paranaíba (MS). A instituição convida a comunidade local para participar de um evento comemorativo, que será realizado no dia 18 de novembro, às 19h, na quadra da Casa de Formação das Irmãs Agostinianas, localizada na Rua Maria Antônia, no Bairro São José.

Com o tema “15 anos de amor, solidariedade e felicidade”, a celebração tem como objetivo relembrar a trajetória da entidade e fortalecer os laços de fé e compromisso social junto à população.

Em entrevista á Rádio Cultura FM Paranaíba, as irmãs Aureana e Terezinha destacaram a importância da data e compartilharam aspectos da história do instituto, reconhecido pelo trabalho voltado à formação humana, espiritual e comunitária em Paranaíba.

