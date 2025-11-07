Instituto Irmã Emiliana comemora 15 anos de fundação em Paranaíba

O Instituto Irmã Emiliana celebra, neste mês de novembro, seus 15 anos de fundação em Paranaíba (MS). A instituição convida a comunidade local para participar de um evento comemorativo, que será realizado no dia 18 de novembro, às 19h, na quadra da Casa de Formação das Irmãs Agostinianas, localizada na Rua Maria Antônia, no Bairro São José.

Com o tema “15 anos de amor, solidariedade e felicidade”, a celebração tem como objetivo relembrar a trajetória da entidade e fortalecer os laços de fé e compromisso social junto à população.

Em entrevista á Rádio Cultura FM Paranaíba, as irmãs Aureana e Terezinha destacaram a importância da data e compartilharam aspectos da história do instituto, reconhecido pelo trabalho voltado à formação humana, espiritual e comunitária em Paranaíba.