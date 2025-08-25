Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

RODEIO EM BARRETOS

Jovem de 19 anos, de Inocência, vence etapa da PBR Brazil na 70ª Festa do Peão de Barretos

Competidor de Inocência, Gustavo Luiz da Silva termina invicto após quatro montarias e leva prêmio superior a R$ 100 mil, além de uma caminhonete.

Roberto Chamorro

Gustavo Luiz da Silva comemora vitória histórica na arena de Barretos, onde se consagrou campeão da etapa da PBR Brazil.(Foto PBR)
Gustavo Luiz da Silva comemora vitória histórica na arena de Barretos, onde se consagrou campeão da etapa da PBR Brazil.(Foto PBR)

A 70ª Festa do Peão de Barretos definiu neste domingo (24) o campeão da etapa Barretos da PBR Brazil. O título ficou com o sul-mato-grossense Gustavo Luiz da Silva, de apenas 19 anos, natural de Inocência (MS). Invicto nas quatro noites de montarias, o jovem somou 415,3 pontos no total e conquistou uma das vitórias mais expressivas da competição.

Na última apresentação, Gustavo alcançou 85,5 pontos ao montar o touro 821, consolidando sua liderança. O vice-campeonato ficou com Riquelmi Santos, de Bom Jesus do Araguaia (MT), que encerrou a disputa com 346,5 pontos.

Além da consagração em Barretos, Gustavo já havia garantido o título nacional da PBR Brazil antes mesmo da etapa final. O competidor também recebeu o prêmio de Rookie of The Year (melhor iniciante da temporada), acumulando uma premiação superior a R$ 100 mil e uma caminhonete zero quilômetro.

Recém contratado pelo Nashville Stampede, um dos 10 times da PBR Team Series, a Liga de Montaria por Equipes da PBR, Gustavo Luiz embarca para os Estados Unidos na próxima terça-feira onde inicia sua carreira internacional.

Para o presidente da PBR Brazil, o tricampeão mundial Adriano Moraes, o resultado reforça o potencial do Brasil na modalidade.
“Ver o sucesso de um jovem de 19 anos na maior festa de rodeio é motivo de orgulho, ainda mais pelo papel do Brasil como celeiro de atletas no cenário mundial”, afirmou.

