Jovem de 19 anos, de Inocência, vence etapa da PBR Brazil na 70ª Festa do Peão de Barretos

A 70ª Festa do Peão de Barretos definiu neste domingo (24) o campeão da etapa Barretos da PBR Brazil. O título ficou com o sul-mato-grossense Gustavo Luiz da Silva, de apenas 19 anos, natural de Inocência (MS). Invicto nas quatro noites de montarias, o jovem somou 415,3 pontos no total e conquistou uma das vitórias mais expressivas da competição.

Na última apresentação, Gustavo alcançou 85,5 pontos ao montar o touro 821, consolidando sua liderança. O vice-campeonato ficou com Riquelmi Santos, de Bom Jesus do Araguaia (MT), que encerrou a disputa com 346,5 pontos.

Além da consagração em Barretos, Gustavo já havia garantido o título nacional da PBR Brazil antes mesmo da etapa final. O competidor também recebeu o prêmio de Rookie of The Year (melhor iniciante da temporada), acumulando uma premiação superior a R$ 100 mil e uma caminhonete zero quilômetro.