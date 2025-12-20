Jovem de 22 anos morre em acidente trágico em Paranaíba; mãe se despede nas redes sociais

Uma jovem de 22 anos morreu em um grave acidente registrado na BR-497, no trecho entre o município de Paranaíba (MS) e o Porto Alencastro, na divisa entre Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. O caso foi registrado neste sábado (20) e está sendo apurado pelas autoridades.

De acordo com as primeiras informações, a vítima foi identificada como Betariz de Sousa Santos, de 22 anos. Ela estava no banco do passageiro de um veículo VW Parati e não resistiu aos ferimentos causados pelo impacto.

Ainda segundo as informações preliminares, o motorista do carro teria deixado o local do acidente antes da chegada do socorro. As circunstâncias da colisão, assim como a dinâmica do ocorrido, ainda não foram esclarecidas.

Em contato com a família, a mãe da jovem, Daiane Souza, afirmou que ainda não sabe exatamente o que aconteceu. “Que tristeza. Ainda não sei exatamente o que aconteceu”, declarou ao Daiane ao RCN67.

Nas redes sociais, Daiane prestou uma homenagem à filha. “Meus dias nunca mais serão os mesmos sem você, minha princesinha”, escreveu.

O caso deve ser investigado para apurar as causas do acidente e as responsabilidades envolvidas.