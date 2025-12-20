Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

MORTE NA RODOVIA

Jovem de 22 anos morre em acidente trágico em Paranaíba; mãe se despede nas redes sociais

Abalada, mãe afirma que os dias nunca mais serão os mesmos sem a filha; motorista teria fugido do local e família cobra respostas sobre o caso

Leonardo Guimarães

Mãe lamenta perda da filha e diz não ter informações sobre o que causou o acidente - Foto/Redes sociais
Mãe lamenta perda da filha e diz não ter informações sobre o que causou o acidente - Foto/Redes sociais

Uma jovem de 22 anos morreu em um grave acidente registrado na BR-497, no trecho entre o município de Paranaíba (MS) e o Porto Alencastro, na divisa entre Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. O caso foi registrado neste sábado (20) e está sendo apurado pelas autoridades.

De acordo com as primeiras informações, a vítima foi identificada como Betariz de Sousa Santos, de 22 anos. Ela estava no banco do passageiro de um veículo VW Parati e não resistiu aos ferimentos causados pelo impacto.

Ainda segundo as informações preliminares, o motorista do carro teria deixado o local do acidente antes da chegada do socorro. As circunstâncias da colisão, assim como a dinâmica do ocorrido, ainda não foram esclarecidas.

Em contato com a família, a mãe da jovem, Daiane Souza, afirmou que ainda não sabe exatamente o que aconteceu. “Que tristeza. Ainda não sei exatamente o que aconteceu”, declarou ao Daiane ao RCN67.

Nas redes sociais, Daiane prestou uma homenagem à filha. “Meus dias nunca mais serão os mesmos sem você, minha princesinha”, escreveu.

O caso deve ser investigado para apurar as causas do acidente e as responsabilidades envolvidas.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos