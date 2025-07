Jovem é internada por infanticídio e menor é apreendido pela Polícia Civil

A ordem judicial foi emitida após a conclusão da apuração do caso, que teve início com a instauração de Auto de Apuração de Ato Infracional pela Primeira Delegacia de Polícia. A jovem foi conduzida pelos agentes do SIG com o cumprimento de todos os trâmites legais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Já na segunda ação, os policiais do SIG cumpriram um mandado judicial de busca e apreensão contra um adolescente de 14 anos. O menor foi localizado no município e encaminhado à delegacia, onde foram adotadas as providências cabíveis. A Polícia Civil destacou que a medida seguiu rigorosamente as normas do ECA, garantindo que o jovem fosse mantido em local separado dos adultos.

Ambas as ações reforçam o compromisso da Polícia Civil com o cumprimento das decisões judiciais e a proteção dos direitos legais dos adolescentes em conflito com a norma penal. A instituição também ressaltou a importância da atuação respeitosa à legislação e à dignidade da pessoa humana em casos de grande complexidade, como os investigados.