Jovem quebra recorde e fisga tucunaré de 66 cm no 10º Torneio da Apepar

Exemplar é o maior já registrado na história do campeonato, que reuniu 900 participantes e movimentou a economia local.

Um jovem pescador fez história no 10º Torneio da Apepar ao capturar um tucunaré de 66 centímetros, o maior já registrado em todas as edições da competição. A conquista foi celebrada pela equipe Operação 60 UP, de Araguari (MG). “Só quem pratica sabe o que é capturar um peixe de 66 cm em um dos principais torneios do Brasil”, disse Luiz Henrique, ao lado dos parceiros Vitor e Marco Túlio.

Na noite de ontem, a festa de premiação reuniu cerca de 3 mil pessoas no Balneário Municipal, com exposição de lanchas, barcos e motores de popa.

A equipe Armazém da Pesca, de São José do Rio Preto (SP), garantiu o primeiro lugar ao atingir média de 60,3 cm. Integrada por Guilherme, Marcos Paca e Thiago Yamashida, a equipe revelou uma promessa curiosa: caso fossem campeões, Guilherme tiraria a barba cultivada há mais de 15 anos. “Ano que vem estamos de volta. É um torneio grande, bem organizado, e fazemos de tudo para estar presentes”, destacou Marcos Paca.

O torneio reuniu mais de 300 embarcações e cerca de 900 participantes no rio Paranaíba, consolidando-se como referência nacional da pesca esportiva. Pescadores de sete estados e 40 cidades participaram do evento, que também movimentou o comércio local.