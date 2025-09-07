Jovem quebra recorde e fisga tucunaré de 66 cm no 10º Torneio da Apepar

Exemplar é o maior já registrado na história do campeonato, que reuniu 900 participantes e movimentou a economia local.
Um jovem pescador fez história no 10º Torneio da Apepar ao capturar um tucunaré de 66 centímetros, o maior já registrado em todas as edições da competição. A conquista foi celebrada pela equipe Operação 60 UP, de Araguari (MG). “Só quem pratica sabe o que é capturar um peixe de 66 cm em um dos principais torneios do Brasil”, disse Luiz Henrique, ao lado dos parceiros Vitor e Marco Túlio.
Na noite de ontem, a festa de premiação reuniu cerca de 3 mil pessoas no Balneário Municipal, com exposição de lanchas, barcos e motores de popa.
A equipe Armazém da Pesca, de São José do Rio Preto (SP), garantiu o primeiro lugar ao atingir média de 60,3 cm. Integrada por Guilherme, Marcos Paca e Thiago Yamashida, a equipe revelou uma promessa curiosa: caso fossem campeões, Guilherme tiraria a barba cultivada há mais de 15 anos. “Ano que vem estamos de volta. É um torneio grande, bem organizado, e fazemos de tudo para estar presentes”, destacou Marcos Paca.
O torneio reuniu mais de 300 embarcações e cerca de 900 participantes no rio Paranaíba, consolidando-se como referência nacional da pesca esportiva. Pescadores de sete estados e 40 cidades participaram do evento, que também movimentou o comércio local.
Entre as presenças ilustres, esteve o renomado pescador Nelson Nakamura, acompanhado do filho Renan Nakamura, cuja equipe ficou em segundo lugar.
“Paranaíba é um lugar muito especial, com muitos peixes grandes. A gente percebe que a preservação está presente. Quando se vê os exemplares capturados, é algo incrível, referência mundial até no tucunaré azul. É difícil encontrar tanto tucunaré azul junto, e isso é algo que precisamos preservar. Peixe voraz, forte e desafiador, que torna a pesca esportiva ainda mais apaixonante. O pessoal adora pescar ele”, afirmou Nelson.
Renan, que é um dos produtores do programa Família Nakamura na TV Fish, acrescentou que já pescou com o pai na Argentina, Estados Unidos, China e Caribe, mas reforçou:
“Não existe nada igual ao Brasil. A força do peixe aqui é única. Estar em contato com o rio relaxa a alma e traz uma sensação de muita paz.”
Outro destaque da 10ª edição foi a participação da única equipe feminina, formada por três pescadoras. Elas cumpriram a cota de cinco exemplares e defenderam maior inclusão das mulheres no esporte. “Mulheres, vamos pescar! Ajuda até nos relacionamentos”, incentivou Keila Mariana de Oliveira, proprietária de uma loja de moda e pesca.
Para ela, ainda há muito a avançar. “A pesca é muito mais do que pegar peixe. Muitos homens querem envolver suas esposas e famílias, mas ainda existe o estigma de que quem vai pescar está fazendo algo errado. Eu mesma comecei influenciada por uma amiga e hoje incentivo outras mulheres a se juntarem.”