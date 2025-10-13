Juiz substituto assume a recém-instalada 3ª Vara Cível de Paranaíba

O juiz substituto Rafael Vieira de Leuca, designado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) para responder pela recém-instalada 3ª Vara Cível de Paranaíba, começa a atuar na próxima segunda-feira (20) com o objetivo de reduzir o acervo de processos que tramitam na comarca.

Nesta segunda-feira (13), durante o ato de instalação da nova unidade, que contou com a presença do presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, o magistrado assumiu o compromisso de contribuir para o desafogamento da grande quantidade de ações judiciais.

“Quando se subdividem as varas, os processos são repartidos, e cada juiz passa a responder por uma quantidade menor. Com isso, ganhamos não apenas em velocidade, mas também em qualidade nas decisões”, destacou Leuca.

Antes da nova designação, o juiz atuava como substituto na 1ª Vara da Comarca de Costa Rica. Oriundo da advocacia e aprovado no 33º Concurso Público para Juiz Substituto do TJMS, ele avalia que a redução do acervo será um processo de longo prazo.

A 3ª Vara Cível da Comarca de Paranaíba foi criada no fim de agosto, por meio da Resolução nº 372, com o objetivo de fortalecer a estrutura do Judiciário local e garantir maior celeridade e eficiência na prestação jurisdicional à população.

A cerimônia de instalação, realizada no plenário do Tribunal do Júri, no Fórum da comarca, reuniu autoridades do Poder Judiciário, entre elas o presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan. Em seu discurso, Pavan destacou que a criação da nova vara busca reduzir a sobrecarga das unidades e garantir mais agilidade e efetividade nas decisões, em consonância com as metas de modernização do Judiciário sul-mato-grossense.

“A instalação da 3ª Vara Cível de Paranaíba era uma aspiração antiga da comarca, uma das mais tradicionais do Estado, e que hoje se destaca como um polo regional em crescimento. Com o desenvolvimento da região, as demandas também aumentaram, o que tornou necessária a criação da nova vara”, afirmou o presidente do TJMS, após assinar a ata de instalação.