Ladrão de cobre se irrita após comerciante receptador confessar: 'Comprei dele'

Após o comerciante entregar os detalhes da trama, ladrão e receptador tiveram de ser conduzidos à delegacia em viaturas diferentes

Leonardo Guimarães e Roberto Chamorro

O protudo do furto, vendido por 40 Reais ao comerciante, foi recuperado pelos policiais - Foto/Arquivo
Um ladrão de cabos de cobre e um comerciante receptador foram presos após abordagem policial em Paranaíba. Durante o desfecho da ocorrência, o ladrão ficou irritado por ter sido “caguetado” pelo comerciante. Os dois tiveram de ser transportados em viaturas diferentes. Entenda os detalhes desta ocorrência:

