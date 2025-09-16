Ladrão de cobre se irrita após comerciante receptador confessar: 'Comprei dele'

POLÍTICA

Após dizer que seguiria Azambuja, Maycol afirma que Dagoberto decidirá sobre filiação ao PL

"Eu vou deixar ele decidir; ele é um cara que gosta de mim de verdade. Onde ele achar que é o melhor caminho para ajudar Paranaíba, eu vou. Se for o PL eu fico muito feliz", disse o prefeito