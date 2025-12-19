Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

Saco cheio

'Ladrão Noel' é preso com sacola cheia de produtos furtados no comércio às vésperas do Natal

Ao ser questionado, o preso em flagrante confessou que os itens eram provenientes de furtos praticados em diferentes lojas e que pretendia vendê-los

Leonardo Guimarães

Os materiais apreendidos foram entregues à autoridade policial e deverão ser posteriormente devolvidos aos legítimos proprietários - Foto/13° BPM de Paranaíba
Os materiais apreendidos foram entregues à autoridade policial e deverão ser posteriormente devolvidos aos legítimos proprietários - Foto/13° BPM de Paranaíba

A Polícia Militar prendeu em flagrante, na manhã de quinta-feira (18), um homem por crimes de furto em estabelecimentos comerciais de Paranaíba e recuperou diversos produtos subtraídos das lojas.

A ação ocorreu durante o policiamento da Operação Força Total, após a equipe de Rádio Patrulha receber denúncias de que um indivíduo em uma bicicleta prateada estaria exibindo um objeto semelhante a uma arma de fogo nas proximidades da Praça Iacal, no bairro Industrial de Lourdes.

Durante as diligências, os policiais localizaram o homem na Travessa 1. No momento da abordagem, ele carregava uma sacola com diversos produtos novos. Ao ser questionado, o preso em flagrante confessou que os itens eram provenientes de furtos praticados em diferentes lojas da cidade e que pretendia revendê-los.

De acordo com a Polícia Militar, o homem cooperou com a equipe e indicou os locais onde os crimes teriam sido cometidos. Três estabelecimentos foram identificados, e os responsáveis reconheceram os materiais recuperados, entre eles um simulacro de arma de fogo (pistola de brinquedo), pendrives, fones de ouvido, relógios, semijoias, itens de higiene pessoal e brinquedos. O valor estimado das mercadorias reconhecidas é de aproximadamente R$ 1.060.

Outros objetos encontrados com o preso, como relógios, boné e produtos de higiene, cuja origem não foi confirmada pelos comerciantes no momento da ação, também foram apreendidos para investigação.

O homem foi preso em flagrante por furto, conforme o artigo 155 do Código Penal, e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba. Segundo a PM, ele foi conduzido sem o uso de algemas, em razão do comportamento cooperativo e da inexistência de risco de fuga. Todos os direitos constitucionais foram preservados, e o caso segue sob acompanhamento de advogado.

Os materiais apreendidos foram entregues à autoridade policial e deverão ser posteriormente devolvidos aos legítimos proprietários.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos