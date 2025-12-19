'Ladrão Noel' é preso com sacola cheia de produtos furtados no comércio às vésperas do Natal

A Polícia Militar prendeu em flagrante, na manhã de quinta-feira (18), um homem por crimes de furto em estabelecimentos comerciais de Paranaíba e recuperou diversos produtos subtraídos das lojas.

A ação ocorreu durante o policiamento da Operação Força Total, após a equipe de Rádio Patrulha receber denúncias de que um indivíduo em uma bicicleta prateada estaria exibindo um objeto semelhante a uma arma de fogo nas proximidades da Praça Iacal, no bairro Industrial de Lourdes.

Durante as diligências, os policiais localizaram o homem na Travessa 1. No momento da abordagem, ele carregava uma sacola com diversos produtos novos. Ao ser questionado, o preso em flagrante confessou que os itens eram provenientes de furtos praticados em diferentes lojas da cidade e que pretendia revendê-los.

De acordo com a Polícia Militar, o homem cooperou com a equipe e indicou os locais onde os crimes teriam sido cometidos. Três estabelecimentos foram identificados, e os responsáveis reconheceram os materiais recuperados, entre eles um simulacro de arma de fogo (pistola de brinquedo), pendrives, fones de ouvido, relógios, semijoias, itens de higiene pessoal e brinquedos. O valor estimado das mercadorias reconhecidas é de aproximadamente R$ 1.060.

Outros objetos encontrados com o preso, como relógios, boné e produtos de higiene, cuja origem não foi confirmada pelos comerciantes no momento da ação, também foram apreendidos para investigação.

O homem foi preso em flagrante por furto, conforme o artigo 155 do Código Penal, e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba. Segundo a PM, ele foi conduzido sem o uso de algemas, em razão do comportamento cooperativo e da inexistência de risco de fuga. Todos os direitos constitucionais foram preservados, e o caso segue sob acompanhamento de advogado.

Os materiais apreendidos foram entregues à autoridade policial e deverão ser posteriormente devolvidos aos legítimos proprietários.