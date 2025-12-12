Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

CELEBRAÇÃO

Lar Santo Agostinho celebra um ano de gestão e realiza evento especial com idosos e comunidade

Com 50 anos a serem completados em 2025, instituição segue como único abrigo permanente da região

Leonardo Guimarães e Roberto Chamorro

Altar abençoado e apresentações marcaram tarde de celebração e integração no Lar - Foto/Lar Santo Agostinho
Altar abençoado e apresentações marcaram tarde de celebração e integração no Lar - Foto/Lar Santo Agostinho

O Lar Santo Agostinho realizou, na tarde de quinta-feira (11), em Paranaíba, um evento comemorativo pelos primeiros 12 meses da gestão da presidente Auriceia Silva Chaves. A programação incluiu uma missa celebrada pelo padre Wagner Quim e momentos culturais com a participação dos idosos atendidos pela instituição.

A cerimônia teve início com a bênção de um altar montado especialmente para a ocasião. Durante a homilia, o pároco destacou que a celebração simboliza “sinais verdadeiros do Natal”, ao ressaltar valores como cuidado, solidariedade e amor ao próximo.

O ato também contou com apresentações do projeto “A arte ressignificando a vida”, que emocionaram os presentes. Idosos e convidados assistiram a performances de violão, flauta e coral, conduzidas pela professora Vera Gonsalves.

Prestes a completar 50 anos de atuação — marco que será celebrado no próximo ano — o Lar Santo Agostinho permanece como a única instituição de acolhimento permanente para idosos na região.

A presidente Auriceia Silva Chaves afirmou que possui planos futuros para o fortalecimento da instituição, embora ainda não os tenha detalhado. Ela agradeceu o apoio dos colaboradores e convidou pessoas interessadas a contribuir com o trabalho desenvolvido pelo Lar Santo Agostinho.

Em entrevista à Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz, a presidente falou sobre o assunto. Ouça:

