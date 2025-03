"Leão Amigo": Contabilista orienta como contribuinte pode destinar recursos para entidades beneficentes

Sala do Empreendedor

Paranaíba recebe Selo Ouro do Sebrae/MS pelo terceiro ano consecutivo

O município de Paranaíba é um dos nove municípios de Mato Grosso do Sul a receber o selo Ouro do Sebrae/MS como referência em Atendimento pelas atividades da Sala do Empreendedor. De acordo com o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, a Sala do Empreendedor é uma parceria com a Prefeitura para que o pequeno negócio […]