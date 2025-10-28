Lei das bikes elétricas: vereador Lúcio e apresentadores debatem conscientização e fiscalização após aprovação

O vereador Lúcio Antônio de Freitas (PSDB) participou, nesta terça-feira (28), do programa Jornal do Povo, da Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz, e comentou sobre a recente aprovação do projeto de lei que regulamenta o uso de bicicletas elétricas na cidade.

Em entrevista aos apresentadores Leonardo Guimarães e Roberto Chamorro, o parlamentar destacou a importância da nova legislação, abordando questões relacionadas à fiscalização, à segurança no trânsito e o discernimento de pais e responsáveis.

Durante a conversa, o ex-vereador Marco Antônio Benites, conhecido como Sargento Benites, foi citado como uma referência e boa opção para atuar na fiscalização, devido ao seu conhecimento do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e à experiência no patrulhamento de trânsito em Paranaíba.

Além disso, Lúcio Antônio e os apresentadores enfatizaram a necessidade de campanhas de conscientização voltadas para escolas e comunidade em geral, visando alertar sobre os cuidados e responsabilidades ao permitir que crianças e adolescentes utilizem bicicletas elétricas.

O debate reforça a busca por um equilíbrio entre incentivo à mobilidade urbana sustentável e garantia de segurança para todos os cidadãos. Assista: