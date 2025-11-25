Ligações de homem preso podem ter contribuído para morte de mulher em Paranaíba, diz família

Na tarde de segunda-feira (24), uma jovem de 34 anos foi encontrada morta em sua residência, no bairro Jardim América, em Paranaíba. A Polícia Militar foi acionada por uma testemunha, amiga da vítima, que relatou ter encontrado a jovem desfalecida e sentada ao chão.

Segundo o relato da testemunha, a cena encontrada no local indica a possibilidade de que a vítima tenha tirado a própria vida. Ao perceber a situação, a amiga acionou o irmão da vítima, de 43 anos, que inicialmente pensou se tratar de uma brincadeira. Ao constatar a gravidade, ele se dirigiu rapidamente para a residência, solicitando imediatamente a presença do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

Os policiais e os bombeiros realizaram os primeiros socorros no local, incluindo massagem cardíaca, antes de encaminhar a jovem ao hospital. Apesar do atendimento, a equipe médica confirmou o falecimento. Conforme o boletim de ocorrência, a vítima apresentava sinais de asfixia, com face e lábios arroxeados, e estava sem pulso ao ser encontrada.

Em depoimento à polícia, o irmão relatou que a irmã reclamava de sobrecarga no trabalho e informou que ela estava emocionalmente abalada, devido a um relacionamento conturbado com um homem atualmente preso no estabelecimento penal de Paranaíba. Segundo ele, o indivíduo mantinha contato com a vítima por meio de ligações de dentro presídio, causando reiteradas situações de constrangimento e perturbação.

Após o registro da ocorrência, a equipe policial se deslocou à Delegacia de Polícia Civil para formalizar o boletim e dar sequência às investigações sobre o caso.



A reportagem entrou contato com a AGEPEN/MS (Agencia Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul), que enviou um comunicado oficial. Leia a íntegra: