Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

Investigação

Ligações de homem preso podem ter contribuído para morte de mulher em Paranaíba, diz família

Irmão relata que a vítima recebia ligações intimidatórias de namorado recolhido; AGEPEN informa que não há registro de reclamações oficiais das supostas ligações e afirma visitas regulares da convivente ao detento

Leonardo Guimarães e Roberto Chamorro

Familiares relatam que detento mantinha contato constante com a jovem por telefone, fazendo intimidações e gerando tensão emocional - Foto/Arquivo
Familiares relatam que detento mantinha contato constante com a jovem por telefone, fazendo intimidações e gerando tensão emocional - Foto/Arquivo

Na tarde de segunda-feira (24), uma jovem de 34 anos foi encontrada morta em sua residência, no bairro Jardim América, em Paranaíba. A Polícia Militar foi acionada por uma testemunha, amiga da vítima, que relatou ter encontrado a jovem desfalecida e sentada ao chão.

Segundo o relato da testemunha, a cena encontrada no local indica a possibilidade de que a vítima tenha tirado a própria vida. Ao perceber a situação, a amiga acionou o irmão da vítima, de 43 anos, que inicialmente pensou se tratar de uma brincadeira. Ao constatar a gravidade, ele se dirigiu rapidamente para a residência, solicitando imediatamente a presença do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

Os policiais e os bombeiros realizaram os primeiros socorros no local, incluindo massagem cardíaca, antes de encaminhar a jovem ao hospital. Apesar do atendimento, a equipe médica confirmou o falecimento. Conforme o boletim de ocorrência, a vítima apresentava sinais de asfixia, com face e lábios arroxeados, e estava sem pulso ao ser encontrada.

Em depoimento à polícia, o irmão relatou que a irmã reclamava de sobrecarga no trabalho e informou que ela estava emocionalmente abalada, devido a um relacionamento conturbado com um homem atualmente preso no estabelecimento penal de Paranaíba. Segundo ele, o indivíduo mantinha contato com a vítima por meio de ligações de dentro presídio, causando reiteradas situações de constrangimento e perturbação.

Após o registro da ocorrência, a equipe policial se deslocou à Delegacia de Polícia Civil para formalizar o boletim e dar sequência às investigações sobre o caso.

A reportagem entrou contato com a AGEPEN/MS (Agencia Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul), que enviou um comunicado oficial. Leia a íntegra:

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen/MS) informa que, não consta nos registros oficiais qualquer comunicação, denúncia ou reclamação por parte da convivente acerca de ameaças supostamente feitas pelo interno. A mulher, inclusive, realizava visitas regularmente ao custodiado no estabelecimento penal, sem que houvesse qualquer indicativo prévio de conflito informado aos setores responsáveis.

A Agepen informa que acompanhará as investigações conduzidas pelas autoridades competentes e adotará todas as providências cabíveis, dentro de sua esfera de atuação.

A instituição reforça que atua de maneira contínua para coibir o acesso indevido de internos a meios de comunicação externa, por meio de investimentos permanentes em tecnologia, segurança penitenciária e capacitação dos policiais penais.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos