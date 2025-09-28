Londres Machado visita Paranaíba e confirma pré-candidatura ao 14º mandato

O deputado estadual Londres Machado (PP), líder do governo Eduardo Riedel na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, esteve em Paranaíba pela primeira vez nesta sexta-feira (27). Aos 83 anos, o parlamentar confirmou que está firme para disputar seu 14º mandato em 2026. “Disputar a reeleição é uma oportunidade que Deus me dá de continuar atendendo a população sul-mato-grossense”, declarou sorridente.**
Durante a passagem pela cidade, o decano da política sul-mato-grossense visitou amigos e lideranças locais, incluindo o empresário Tomé do setor madeireiro que o apoia há várias campanhas. Encerrando a agenda, participou de um almoço oferecido pelo ex-vereador Paulo Bevilaqua, o Bodinho, que reuniu vereadores e antigos correligionários.
A presidente da Câmara Municipal, vereadora Wanice Luciana, acompanhou a visita ao lado dos vereadores Fabiano Agi, Sindoley Morais, Gilson Santana e Marcos Carenga. “Ele sempre teve votos em Paranaíba, mas nunca havia estado na cidade. Foi uma oportunidade de ouvir suas lições, como a de que a política mudou e o político deve estar onde o povo está”, comentou a parlamentar. O vereador Sindoley Morais também destacou ter ficado impressionado com a presença do deputado.
Em suas redes sociais, Londres registrou imagens do encontro e ressaltou a importância de manter o diálogo com a população: “Sempre bom estar próximo da nossa gente e dialogar sobre o futuro da nossa região”, escreveu.
Com quase 60 anos de vida pública, Londres Machado iniciou a carreira política em 1966, como vereador em Fátima do Sul. Quatro anos depois, conquistou seu primeiro mandato de deputado estadual pelo então estado de Mato Grosso e, em 1978, foi eleito para a Constituinte de Mato Grosso do Sul, participando da elaboração da primeira Constituição estadual. Em 1979, presidiu a Assembleia Constituinte e, posteriormente, comandou a adaptação da Carta Estadual após a Constituição Federal de 1988. Foi por duas vezes governador interino de Mato Grosso do Sul.
Ao longo da carreira, já foi filiado a partidos como Arena, PDS, PFL, PSDB, PL, PR e PSD. Atualmente no PP, é considerado o deputado estadual com mais tempo consecutivo no cargo no Brasil.
Neste sábado (28), o parlamentar deu sequência à agenda pelo interior e participou do jantar de encerramento do projeto “A Câmara vai a Escola” em Chapadão do Sul, quando foi recepcionado pelo presidente da Câmara, vereador Mika e o prefeito Walter Schlatter.