Londres Machado visita Paranaíba e confirma pré-candidatura ao 14º mandato

O deputado estadual Londres Machado (PP), líder do governo Eduardo Riedel na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, esteve em Paranaíba pela primeira vez nesta sexta-feira (27). Aos 83 anos, o parlamentar confirmou que está firme para disputar seu 14º mandato em 2026. “Disputar a reeleição é uma oportunidade que Deus me dá de continuar atendendo a população sul-mato-grossense”, declarou sorridente.**

Durante a passagem pela cidade, o decano da política sul-mato-grossense visitou amigos e lideranças locais, incluindo o empresário Tomé do setor madeireiro que o apoia há várias campanhas. Encerrando a agenda, participou de um almoço oferecido pelo ex-vereador Paulo Bevilaqua, o Bodinho, que reuniu vereadores e antigos correligionários.

A presidente da Câmara Municipal, vereadora Wanice Luciana, acompanhou a visita ao lado dos vereadores Fabiano Agi, Sindoley Morais, Gilson Santana e Marcos Carenga. “Ele sempre teve votos em Paranaíba, mas nunca havia estado na cidade. Foi uma oportunidade de ouvir suas lições, como a de que a política mudou e o político deve estar onde o povo está”, comentou a parlamentar. O vereador Sindoley Morais também destacou ter ficado impressionado com a presença do deputado.

Em suas redes sociais, Londres registrou imagens do encontro e ressaltou a importância de manter o diálogo com a população: “Sempre bom estar próximo da nossa gente e dialogar sobre o futuro da nossa região”, escreveu.