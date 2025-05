Lúcio Freitas é o novo líder do prefeito na Câmara Municipal

O vereador Lúcio Antônio Freitas (PSDB) foi indicado como líder do prefeito Maycol Queiroz na Câmara Municipal de Paranaíba. O ofício com a indicação para a liderança foi lido no início da sessão ordinária de ontem (19), durante o espaço destinado à leitura de correspondências recebidas.

Ao longo da sessão, o novo líder já deu mostras de sua atuação ao comandar votações que rejeitaram pedidos de informações destinados ao Executivo. A indicação de Lúcio foi bem recebida, até mesmo pelo ex-líder Andrew Robalinho, que desejou sucesso na nova função.