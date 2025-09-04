Veículos de Comunicação
CASO MARIA HELLENA

Mãe de bebê morta após injeção apresenta laudo de exumação; Diretor Clínico do hospital fala sobre o assunto

Letícia afirma que resultados apontam superdosagem e erro na ministração de medicamento na filha; médico comentou o laudo

Leonardo Guimarães e Roberto Chamorro

A certidão de óbito de Maria Hellena apontou como causa da morte insuficiência respiratória e pneumopatia. No entanto, a família alega que nenhum dos exames realizados na criança indicava qualquer anormalidade - Foto/Arquivo de família
Letícia Lopes, mãe da Maria Hellena Lopes Gomes, bebê de nove meses que faleceu na Santa Casa de Paranaíba após receber uma aplicação de injeção, relatou que teve acesso ao laudo do exame de exumação do corpo e afirmou que houve erro na dosagem de medicamento aplicado na filha durante a internação. A exumação foi requerida pela Polícia Civil, em investigação que apura a causa da morte da criança.

De acordo com Letícia, o laudo aponta que a dosagem de 2 ml aplicada na menina foi 900% maior que a recomendada, que deveria ter sido de 0,2 ml. Ainda segundo a mãe, o documento aponta que além da dosagem 10 vezes maior que o orientado para a idade da criança, o medicamento deveria ter sido diluído no soro e não aplicado diretamente na veia, como foi. O fato ocorreu no dia 29 nove de abril deste ano. Clique aqui e relembre o caso

O que disse a Santa Casa de Misericórdia

Em entrevista à Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz, Pedro Eurico Salgueiro, médico responsável pelo corpo clínico do hospital, comentou o assunto. Ouça:

