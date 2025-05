Mais de 1.200 itens arrecadados: 13º BPM encerra campanha solidária com participação da Patrulha Mirim

A campanha “Seu Abraço Aquece – Doe Calor e Faça o Bem” é uma iniciativa solidária dos servidores do Estado de Mato Grosso do Sul, com o apoio da primeira-dama Mônica Riedel. A ação mobilizou servidores e a sociedade na arrecadação de roupas e itens de inverno para famílias em situação de vulnerabilidade.

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, por meio do 13º Batalhão, encerrou com sucesso sua participação na campanha, disponibilizando seus quartéis em Paranaíba, Aparecida do Taboado, Cassilândia e Inocência como pontos oficiais de arrecadação, permitindo que militares e civis contribuíssem com doações de agasalhos, cobertores, calçados, luvas, toucas, cachecóis e outros artigos essenciais para o enfrentamento do frio.

No total, foram arrecadados mais de 1.200 itens, entre roupas, cobertores e calçados, destinados a entidades assistenciais previamente cadastradas.