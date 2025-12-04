Mais de 7 toneladas de entorpecentes serão incineradas em operação da Polícia Civil

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul dá continuidade, a mais uma operação de incineração de drogas apreendidas e armazenadas em delegacias de diversos municípios do Estado. Nesta sexta-feira (5), serão destruídas cerca de 7,2 toneladas de entorpecentes, entre maconha e cocaína, que estavam sob custódia da Delegacia Regional de Paranaíba.
A destruição das drogas ocorre em fornos industriais de uma planta frigorífica localizada no município de Aparecida do Taboado. Para garantir a segurança da operação, foi montado um forte esquema envolvendo escolta policial e protocolos rigorosos durante todo o transporte e o processo de incineração, a fim de evitar qualquer tipo de incidente.
Os trabalhos estão sendo coordenados pelo delegado titular da Delegacia Regional de Paranaíba, Gustavo Tadeu Barbosa Fernal. Esta é a segunda queima de drogas realizada pela unidade neste segundo semestre de 2025. Em setembro, também no mesmo local, já haviam sido incineradas cerca de duas toneladas de maconha e cocaína.
As incinerações vêm ocorrendo de forma simultânea em várias regiões de Mato Grosso do Sul. Na manhã desta quinta-feira (4), a Delegacia de Ladário realizou a destruição de aproximadamente 325 quilos de maconha e cocaína, apreendidos ao longo do ano em diversas ocorrências policiais. A queima ocorreu nas instalações da empresa Granha Ligas.
A Delegacia de Polícia de Rio Verde de Mato Grosso promoveu também hoje, a incineração de 145 quilos e 400 gramas de entorpecentes. O procedimento foi realizado nas dependências da Cerâmica Campo Grande. Entre as drogas destruídas estavam maconha, cocaína, pasta base, haxixe e skunk, apreendidas durante operações realizadas ao longo de 2025, com apoio da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal.
Já no município de Iguatemi, a Polícia Civil realizou a incineração de 1.998,09 quilos de entorpecentes, nas dependências de uma empresa local. A ação contou com a participação da Vigilância Sanitária, garantindo que todo o procedimento fosse executado conforme as normas legais. As drogas foram apreendidas em ocorrências registradas nos meses de novembro e dezembro de 2025.
De acordo com a Polícia Civil, a incineração periódica dos entorpecentes é uma etapa fundamental no combate ao tráfico de drogas, garantindo a eliminação segura das substâncias ilícitas e evitando riscos de armazenamento prolongado em unidades policiais.
Fotos- Divulgação