Mais de 7 toneladas de entorpecentes serão incineradas em operação da Polícia Civil

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul dá continuidade, a mais uma operação de incineração de drogas apreendidas e armazenadas em delegacias de diversos municípios do Estado. Nesta sexta-feira (5), serão destruídas cerca de 7,2 toneladas de entorpecentes, entre maconha e cocaína, que estavam sob custódia da Delegacia Regional de Paranaíba.

A destruição das drogas ocorre em fornos industriais de uma planta frigorífica localizada no município de Aparecida do Taboado. Para garantir a segurança da operação, foi montado um forte esquema envolvendo escolta policial e protocolos rigorosos durante todo o transporte e o processo de incineração, a fim de evitar qualquer tipo de incidente.

Os trabalhos estão sendo coordenados pelo delegado titular da Delegacia Regional de Paranaíba, Gustavo Tadeu Barbosa Fernal. Esta é a segunda queima de drogas realizada pela unidade neste segundo semestre de 2025. Em setembro, também no mesmo local, já haviam sido incineradas cerca de duas toneladas de maconha e cocaína.

As incinerações vêm ocorrendo de forma simultânea em várias regiões de Mato Grosso do Sul. Na manhã desta quinta-feira (4), a Delegacia de Ladário realizou a destruição de aproximadamente 325 quilos de maconha e cocaína, apreendidos ao longo do ano em diversas ocorrências policiais. A queima ocorreu nas instalações da empresa Granha Ligas.