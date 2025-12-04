Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

SEGURANÇA PÚBLICA

Mais de 7 toneladas de entorpecentes serão incineradas em operação da Polícia Civil

Entorpecentes apreendidos em Paranaíba e outros municípios de MS são destruídos sob forte esquema de segurança

Roberto Chamorro

Drogas apreendidas em operações policiais são destruídas em fornos industriais
Drogas apreendidas em operações policiais são destruídas em fornos industriais

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul dá continuidade, a mais uma operação de incineração de drogas apreendidas e armazenadas em delegacias de diversos municípios do Estado. Nesta sexta-feira (5), serão destruídas cerca de 7,2 toneladas de entorpecentes, entre maconha e cocaína, que estavam sob custódia da Delegacia Regional de Paranaíba.

A destruição das drogas ocorre em fornos industriais de uma planta frigorífica localizada no município de Aparecida do Taboado. Para garantir a segurança da operação, foi montado um forte esquema envolvendo escolta policial e protocolos rigorosos durante todo o transporte e o processo de incineração, a fim de evitar qualquer tipo de incidente.

Os trabalhos estão sendo coordenados pelo delegado titular da Delegacia Regional de Paranaíba, Gustavo Tadeu Barbosa Fernal. Esta é a segunda  queima de drogas realizada pela unidade neste segundo semestre de 2025. Em setembro, também no mesmo local, já haviam sido incineradas cerca de duas toneladas de maconha e cocaína.

As incinerações vêm ocorrendo de forma simultânea em várias regiões de Mato Grosso do Sul. Na manhã desta quinta-feira (4), a Delegacia de Ladário realizou a destruição de aproximadamente 325 quilos de maconha e cocaína, apreendidos ao longo do ano em diversas ocorrências policiais. A queima ocorreu nas instalações da empresa Granha Ligas.

Notícias Relacionadas

A Delegacia de Polícia de Rio Verde de Mato Grosso promoveu também hoje, a incineração de 145 quilos e 400 gramas de entorpecentes. O procedimento foi realizado nas dependências da Cerâmica Campo Grande. Entre as drogas destruídas estavam maconha, cocaína, pasta base, haxixe e skunk, apreendidas durante operações realizadas ao longo de 2025, com apoio da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal.

Já no município de Iguatemi, a Polícia Civil realizou a incineração de 1.998,09 quilos de entorpecentes, nas dependências de uma empresa local. A ação contou com a participação da Vigilância Sanitária, garantindo que todo o procedimento fosse executado conforme as normas legais. As drogas foram apreendidas em ocorrências registradas nos meses de novembro e dezembro de 2025.

De acordo com a Polícia Civil, a incineração periódica dos entorpecentes é uma etapa fundamental no combate ao tráfico de drogas, garantindo a eliminação segura das substâncias ilícitas e evitando riscos de armazenamento prolongado em unidades policiais.

Fotos- Divulgação

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos