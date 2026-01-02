Maria Hellena é o primeiro bebê a nascer na Santa Casa de Paranaíba em 2026

A Santa Casa de Paranaíba celebrou, na madrugada desta quinta-feira, 1º de janeiro de 2026, o nascimento do primeiro bebê do ano na instituição.

Às 03h06 nasceu Maria Hellena Barbosa Reis da Silva, filha de Maria Eduarda Reis da Silva, por meio de parto normal. A bebê veio ao mundo pesando 3.570 gramas, trazendo alegria à família e também à equipe médica e multiprofissional que participou do momento especial.