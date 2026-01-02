Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

NASCIMENTO / ANO NOVO

Maria Hellena é o primeiro bebê a nascer na Santa Casa de Paranaíba em 2026

Menina nasceu às 03h06 do dia 1º de janeiro, por parto normal, pesando 3.570 gramas

Roberto Chamorro

Maria Hellena Barbosa Reis da Silva nasceu às 03h06 do dia 1º de janeiro de 2026, sendo o primeiro bebê do ano na Santa Casa de Paranaíba. (Rede Social)

A Santa Casa de Paranaíba celebrou, na madrugada desta quinta-feira, 1º de janeiro de 2026, o nascimento do primeiro bebê do ano na instituição.

Às 03h06 nasceu Maria Hellena Barbosa Reis da Silva, filha de Maria Eduarda Reis da Silva, por meio de parto normal. A bebê veio ao mundo pesando 3.570 gramas, trazendo alegria à família e também à equipe médica e multiprofissional que participou do momento especial.

O parto foi realizado pelo obstetra Dr. Osmar Ishizava, e tanto a mãe quanto a recém-nascida passam bem, recebendo todos os cuidados necessários da equipe da Santa Casa.

O nascimento foi registrado nas redes sociais da instituição, que deu as boas-vindas à pequena Maria Hellena e reforçou seu compromisso com um atendimento humanizado, seguro e de qualidade para todas as famílias da comunidade.

