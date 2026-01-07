Matrículas para 2026 terminam dia 9 de janeiro na Escola Doutor Ermírio Leal Garcia; diretora faz alerta para o prazo

A Escola Doutor Ermírio Leal Garcia abriu o período de matrículas para o ano letivo de 2026. As vagas são destinadas a estudantes do 4º ao 9º ano do ensino fundamental, com oferta de ensino em tempo integral.

Na modalidade integral, os alunos ingressam às 7h e permanecem na unidade escolar até as 15h30, com acompanhamento pedagógico ao longo de todo o período.

A instituição também disponibiliza vagas para o 1º ano do ensino médio, na modalidade de tempo regular, com aulas no período da manhã, das 7h às 12h10.

A direção orienta pais e responsáveis a não deixarem a matrícula para os últimos dias, já que o período de procura segue até 9 de janeiro. As inscrições já estão em andamento, e a escola convida as famílias interessadas a garantirem a vaga e integrarem a comunidade escolar.

A diretora Rozeni Lima de Souza fala sobre o assunto: