Da esquerda à direita

Maycol Queiroz chega ao PL, partido dos adversários Fabiano Agi e João Catan: o que esperar?

Originário do PDT, com passagem pelo extinto PSDB, prefeito passará a fazer parte do mesmo partido de vereador e deputado estadual historicamente opositores

Leonardo Guimarães

Posicionados em lados opostos nos últimos anos, prefeito, vereador e deputado estarão no mesmo partido daqui em diante – Foto/Redes Sociais
Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta quarta-feira (3) em Paranaíba é a chegada do prefeito Maycol Queiroz ao PL (Partido Liberal), partido dos tradicionais adversários políticos Fabiano Morais Agi, vereador, e João Henrique Catan, deputado estadual.

Originário do PDT (Partido Democrático Trabalhista), partido tradicional da esquerda brasileira, o prefeito que recentemente estava no extinto PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) agora se posiciona à direita do espectro político estadual e nacional, ao optar por ingressas no PL (Partido Liberal) e seguir os passos do ex-governador Reinaldo Azambuja, ex-líder tucano em Mato Grosso do Sul.

Como será a convivência no partido? Como cada um agirá, agora correligionários da mesma sigla e defendendo as mesmas pautas ideológicas? Os apresentadores do Jornal do Povo – da Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz – Leonardo Guimarães e Roberto Chamorro comentam o assunto:

