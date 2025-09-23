Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

SOLIDARIEDADE

Menina paranaibense com leucemia segue internada em Campo Grande e família agradece doações de sangue

Campanha mobilizou doadores em Paranaíba e Campo Grande para ajudar Geovana, que precisa de sangue tipo O negativo para tratamento

Leonardo Guimarães e Roberto Chamorro

Segundo a mãe, Camila Aparecida, Geovana vem recebendo todo o suporte necessário da equipe médica da unidade oncológica do HRMS - Foto/Hospital Regional de Mato Grosso do Sul
Segundo a mãe, Camila Aparecida, Geovana vem recebendo todo o suporte necessário da equipe médica da unidade oncológica do HRMS - Foto/Hospital Regional de Mato Grosso do Sul

A pequena Geovana Aparecida Alves de Soto Ferreira, de 10 anos, natural de Paranaíba (MS), continua internada no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), em Campo Grande, onde está em tratamento contra a Leucemia Linfoblástica Linfocítica. Diagnosticada recentemente com a doença, a menina precisou, nos últimos dias, de transfusões de sangue do tipo O negativo — fator essencial para a continuidade do tratamento oncológico.

Segundo a mãe, Camila Aparecida, Geovana vem recebendo todo o suporte necessário da equipe médica da unidade oncológica do HRMS. “Estamos sendo muito bem atendidas, e só temos a agradecer pelo cuidado que estão tendo com minha filha”, declarou.

Diante da urgência pela tipagem sanguínea O negativo — considerada rara na população —, familiares e amigos iniciaram uma campanha de doação, que rapidamente mobilizou moradores tanto de Paranaíba quanto de Campo Grande. A iniciativa teve resultado positivo, com várias pessoas atendendo ao chamado solidário.

Material utilizado pela família para mobilização em prol da menina – Foto/Arquivo de Família

A família ressalta que o sangue O negativo é imprescindível para o quadro clínico da menina, por ser um tipo universal em emergências, mas que enfrenta limitações por sua baixa incidência entre doadores.

Camila Aparecida expressou sua gratidão a todos que participaram da campanha e reforçou a importância da doação contínua. “O apoio que estamos recebendo tem sido fundamental para a recuperação da Geovana. Cada doação é um ato de amor e esperança.”

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos