Menina paranaibense com leucemia segue internada em Campo Grande e família agradece doações de sangue

A pequena Geovana Aparecida Alves de Soto Ferreira, de 10 anos, natural de Paranaíba (MS), continua internada no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), em Campo Grande, onde está em tratamento contra a Leucemia Linfoblástica Linfocítica. Diagnosticada recentemente com a doença, a menina precisou, nos últimos dias, de transfusões de sangue do tipo O negativo — fator essencial para a continuidade do tratamento oncológico.

Segundo a mãe, Camila Aparecida, Geovana vem recebendo todo o suporte necessário da equipe médica da unidade oncológica do HRMS. “Estamos sendo muito bem atendidas, e só temos a agradecer pelo cuidado que estão tendo com minha filha”, declarou.

Diante da urgência pela tipagem sanguínea O negativo — considerada rara na população —, familiares e amigos iniciaram uma campanha de doação, que rapidamente mobilizou moradores tanto de Paranaíba quanto de Campo Grande. A iniciativa teve resultado positivo, com várias pessoas atendendo ao chamado solidário.

Material utilizado pela família para mobilização em prol da menina – Foto/Arquivo de Família

A família ressalta que o sangue O negativo é imprescindível para o quadro clínico da menina, por ser um tipo universal em emergências, mas que enfrenta limitações por sua baixa incidência entre doadores.

Camila Aparecida expressou sua gratidão a todos que participaram da campanha e reforçou a importância da doação contínua. “O apoio que estamos recebendo tem sido fundamental para a recuperação da Geovana. Cada doação é um ato de amor e esperança.”