Menor esfaqueia pai ao tentar defender mãe e irmã de agressões

Um adolescente esfaqueou o próprio pai na noite de domingo (23) durante uma briga familiar no bairro Jardim Redentora, em Paranaíba (MS). Segundo a Polícia Militar, o menor interveio após o homem, de 42 anos, agredir a esposa e a filha do casal.

A mãe, de 43 anos, contou que o marido chegou em casa embriagado e iniciou uma discussão, que rapidamente evoluiu para agressões físicas. Para defender a família, o adolescente pegou uma faca e desferiu dois golpes contra o pai, atingindo o ombro dele.

O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e levou o homem para a Santa Casa, onde permanece em observação. A Perícia Técnica esteve no local e acionou o Conselho Tutelar devido ao envolvimento do menor.

A mulher e o adolescente foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para registro da ocorrência.