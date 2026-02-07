Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

POLÍTICA / INFRAESTRUTURA

Ministros e senadores destacam ferrovia da Arauco como novo eixo de desenvolvimento para MS

Lançamento da pedra fundamental reuniu lideranças federais, estaduais e municipais em Inocência

Roberto Chamorro

Autoridades apontam que integração ferroviária fortalece competitividade e atrai novos investimentos privados
Autoridades apontam que integração ferroviária fortalece competitividade e atrai novos investimentos privados

O lançamento da pedra fundamental da ferrovia do Projeto Sucuriú, em Inocência, reuniu nesta sexta-feira (6) uma ampla representação política e institucional, reforçando a importância estratégica da obra para o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul e do Brasil.

Durante o evento, o ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que a ferrovia representa uma nova rota de crescimento para o Estado. Segundo ele, o empreendimento marca a reintegração de Mato Grosso do Sul à malha ferroviária nacional e amplia a competitividade da produção sul-mato-grossense no mercado internacional. “É um dia marcante para o Estado, para o país e para a Arauco”, declarou.

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, ressaltou o momento histórico vivido pelo Estado, com altos níveis de investimento federal e privado em infraestrutura. Para ela, a ampliação da malha ferroviária e a modernização das rodovias aproximam Mato Grosso do Sul dos grandes centros exportadores, fortalecendo a economia regional.

O governador Eduardo Riedel destacou que o projeto é resultado de um ambiente de negócios favorável e da articulação entre os entes públicos e a iniciativa privada. Ele frisou que o Governo do Estado continuará sendo parceiro de projetos estruturantes que gerem crescimento econômico, oportunidades e desenvolvimento sustentável para a população.

A senadora Tereza Cristina enfatizou que o novo marco regulatório das ferrovias foi fundamental para viabilizar investimentos privados como o da Arauco. O presidente do Instituto Brasileiro de Árvores-IBA , ex- governador do Espirito Santo, Paulo Hartung, destacou os avanços das obras da nova fábrica e o início do ramal ferroviário , que vai levar a celulose ao Porto de Santos e aos diversos mercados do mundo.

Já o prefeito de Inocência, Antônio Ângelo Garcia dos Santos, destacou o diálogo entre Município, Estado, União e empresas como fator decisivo para que o projeto saísse do papel.

Além da ferrovia, o evento também marcou a assinatura de ordens de serviço e contratos de concessão ligados à Rota da Celulose, ampliando a integração logística do Estado e consolidando Mato Grosso do Sul como protagonista nacional no setor de florestas plantadas e celulose.

