Missa canônica apresenta novo pároco e diácono em Paranaíba

Celebração foi presidida pelo bispo diocesano de Três Lagoas e reuniu sacerdotes de cidades vizinhas na paróquia mais antiga de Mato Grosso do Sul

A Igreja Nossa Senhora de Fátima ficou completamente lotada na noite de ontem durante a missa canônica de apresentação do novo pároco, padre Tiago Felipe Lopes, e do diácono Lucas Fernandes, que assume a função de auxiliar paroquial. A celebração foi presidida pelo bispo diocesano de Três Lagoas, dom Luiz Gonçalves Knupp, e contou com a presença do Superior Geral do Instituto Missionários São José, padre Vicente Paulo Moreira Borges.

Sacerdotes de cidades vizinhas também participaram da cerimônia, que incluiu a leitura dos atos oficiais de nomeação e a entrega dos sacramentos aos novos responsáveis pela Paróquia Sant’Ana, considerada a mais antiga do Mato Grosso do Sul. A posse canônica é uma cerimônia com forte significado que atribui ao pároco todos os deveres de uma determinada paróquia seguindo as normas litúrgicas e canônicas

Em sua fala, o padre Tiago Felipe destacou que sua missão à frente da paróquia será pautada pelo serviço e pela caminhada conjunta com a comunidade. Segundo ele, a proposta é fortalecer uma Igreja sinodal, em sintonia com o Plano Diocesano de Ação Evangelizadora, que será lançado no próximo dia 8 de fevereiro, na Catedral de Três Lagoas.