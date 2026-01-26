Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

IGREJA CATÓLICA

Missa canônica apresenta novo pároco e diácono em Paranaíba

Durante a celebração, o padre Tiago Felipe Lopes destacou o compromisso com uma Igreja sinodal e missionária, alinhada ao Plano Diocesano de Ação Evangelizadora que será lançado em fevereiro.

Roberto Chamorro

Igreja Nossa Senhora de Fátima ficou lotada durante a missa canônica de apresentação do novo pároco e do diácono auxiliar.
Igreja Nossa Senhora de Fátima ficou lotada durante a missa canônica de apresentação do novo pároco e do diácono auxiliar.

Celebração foi presidida pelo bispo diocesano de Três Lagoas e reuniu sacerdotes de cidades vizinhas na paróquia mais antiga de Mato Grosso do Sul

A Igreja Nossa Senhora de Fátima ficou completamente lotada na noite de ontem durante a missa canônica de apresentação do novo pároco, padre Tiago Felipe Lopes, e do diácono Lucas Fernandes, que assume a função de auxiliar paroquial. A celebração foi presidida pelo bispo diocesano de Três Lagoas, dom Luiz Gonçalves Knupp, e contou com a presença do Superior Geral do Instituto Missionários São José, padre Vicente Paulo Moreira Borges.

Sacerdotes de cidades vizinhas também participaram da cerimônia, que incluiu a leitura dos atos oficiais de nomeação e a entrega dos sacramentos aos novos responsáveis pela Paróquia Sant’Ana, considerada a mais antiga do Mato Grosso do Sul. A posse canônica é uma cerimônia com forte significado que atribui ao pároco todos os deveres de uma determinada paróquia seguindo as normas litúrgicas e canônicas

Em sua fala, o padre Tiago Felipe destacou que sua missão à frente da paróquia será pautada pelo serviço e pela caminhada conjunta com a comunidade. Segundo ele, a proposta é fortalecer uma Igreja sinodal, em sintonia com o Plano Diocesano de Ação Evangelizadora, que será lançado no próximo dia 8 de fevereiro, na Catedral de Três Lagoas.

O novo pároco integrou um dos grupos de trabalho responsáveis pela elaboração do documento e, antes mesmo da nomeação, já defendia em suas redes sociais o conceito de “Paróquia Missionária, uma Igreja em Saída”, com foco em ir ao encontro das pessoas que ainda não tiveram uma experiência com Jesus Cristo, renovando o dinamismo missionário das comunidades.

“Estamos trabalhando junto à equipe do projeto Paróquia Missionária – Igreja em Saída e queremos promover cada vez mais essa cultura da missão em nossas comunidades, fortalecendo aquilo que o papa Francisco nos pediu e que o papa Leão vem reforçando em seu pontificado”, afirmou o padre Tiago em entrevista exclusiva à Rádio Difusora.

O Superior Geral do Instituto Missionário São José, padre Vicente Paulo Moreira Borges, explicou que o conceito de Igreja em Saída vai nortear a atuação do novo pároco em Paranaíba. “É uma Igreja que não fica fechada em si mesma, mas que é capaz de olhar para o mundo e para a amplitude da missão do Evangelho”, destacou.

Para ele, a chegada de um novo pároco representa sempre um sinal de comunhão. “A vinda do padre Tiago e do diácono Lucas servirá para escancarar o Evangelho para o mundo. Aqui, o mundo é a Paróquia Sant’Ana de Paranaíba. Que o Evangelho ecoe nos rincões desta paróquia por meio do testemunho dos novos sacerdotes e de todas as lideranças da comunidade”, concluiu.

