Mortais, escorpiões dobram veneno e saem às superfícies em agosto e setembro

Em vídeo divulgado pelas redes sociais, o Sindicato Rural de Paranaíba emite um alerta sobre a atuação de escorpiões nos meses de agosto e setembro, época em que as fêmeas apresentam maior concentração de veneno e os animais tendem a buscar a superfície para se reproduzirem. O objetivo é orientar a população sobre prevenção, primeiros cuidados e quando buscar atendimento médico.
Principais recomendações:
- Manter o quintal limpo e livre de esconderijos; não usar veneno químico como primeira opção, pois pode fazer com que o escorpião fuja para a superfície.
- Tampar ralos, frestas, buracos, rachaduras e tomadas não utilizadas com telas ou tampas.
- Limpar ralos semanalmente com água sanitária.
- Não deixar camas encostadas na parede nem cobertas ou lençóis caídos ao chão.
- Manter o lixo bem tampado; escorpiões preferem locais frescos e úmidos.
- Verificar brinquedos e sapatos antes de utilizá-los.
- Nunca aplicar álcool no local da picada; lavar abundantemente com água e aplicar gelo.
- Redobrar os cuidados com crianças e idosos.
Ações adicionais sugeridas:
- Em caso de acidente, procurar imediatamente o hospital.
- Adotar hábitos de inspeção periódica em áreas internas e externas da residência.
Observação: o material enfatiza que o manejo deve priorizar evitar contato com os animais e buscar atendimento médico rápido em caso de picada.
Assista: