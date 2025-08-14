Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

ALERTA E PREVENÇÃO

Mortais, escorpiões dobram veneno e saem às superfícies em agosto e setembro

Em vídeo publicado nas redes sociais, Sindicato Rural de Paranaíba faz alerta e dá dicas de prevenção

Leonardo Guimarães

Nos meses de agosto e setembro, incidentes com animais são mais frequentes - Foto: Internet
Em vídeo divulgado pelas redes sociais, o Sindicato Rural de Paranaíba emite um alerta sobre a atuação de escorpiões nos meses de agosto e setembro, época em que as fêmeas apresentam maior concentração de veneno e os animais tendem a buscar a superfície para se reproduzirem. O objetivo é orientar a população sobre prevenção, primeiros cuidados e quando buscar atendimento médico.

Principais recomendações:

  • Manter o quintal limpo e livre de esconderijos; não usar veneno químico como primeira opção, pois pode fazer com que o escorpião fuja para a superfície.
  • Tampar ralos, frestas, buracos, rachaduras e tomadas não utilizadas com telas ou tampas.
  • Limpar ralos semanalmente com água sanitária.
  • Não deixar camas encostadas na parede nem cobertas ou lençóis caídos ao chão.
  • Manter o lixo bem tampado; escorpiões preferem locais frescos e úmidos.
  • Verificar brinquedos e sapatos antes de utilizá-los.
  • Nunca aplicar álcool no local da picada; lavar abundantemente com água e aplicar gelo.
  • Redobrar os cuidados com crianças e idosos.

Ações adicionais sugeridas:

  • Em caso de acidente, procurar imediatamente o hospital.
  • Adotar hábitos de inspeção periódica em áreas internas e externas da residência.

Observação: o material enfatiza que o manejo deve priorizar evitar contato com os animais e buscar atendimento médico rápido em caso de picada.

Assista:

