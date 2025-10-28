Morte de casal com poucas horas de diferença emociona município de Cassilândia

A comunidade de Cassilândia (MS) amanheceu abalada nesta terça-feira (28) com a notícia do falecimento do casal de servidores públicos aposentados Velci Santin e Salete Santin, ocorrido com poucas horas de diferença entre um e outro. O caso ocorre no dia em que se comemora o Dia do Servidor Público.

Segundo informações da família, Velci Santin sofreu um infarto durante a madrugada. Sua esposa, Salete Santin, comunicou o ocorrido ao filho Rogério, que, ao chegar à residência constatou o falecimento do pai. Pouco tempo depois, em choque com a a morte do marido, Salete sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e também morreu.

Velci era mecânico e trabalhou como servidor da Prefeitura Municipal de Cassilândia, de onde se aposentou. Salete, professora, teve atuação na área da educação, tendo sido secretária municipal de Educação, presidente do Rotary Clube e participante de atividades sociais no município.

Os dois nasceram em Cassilândia — Velci em 30 de outubro de 1942 e Salete em 16 de março de 1948. Eles deixam os filhos Rogério, Roberto, Giovani e Marilúcia, além de 14 netos e três bisnetos. Velci também é pai de Ana Clara, fruto de outro relacionamento.

O velório ocorre na Funerária Nossa Senhora Aparecida, e o sepultamento está previsto para as 16h desta terça-feira (28).