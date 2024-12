Motorista embriagado colide em BMW no centro de Paranaíba

Câmara aprova orçamento de R$ 383 mi para 2025 na última sessão

Na última sessão do ano legislativo, a Câmara Municipal de Paranaíba aprovou o Projeto de Lei nº 26, de 25 de setembro de 2024, que fixa o orçamento do município para o exercício financeiro de 2025. O presidente da Casa, Edmar Pires da Silva Júnior , detalhou como os recursos serão distribuídos entre as secretarias […]