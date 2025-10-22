Motorista invade contramão, atropela ciclista e colide com veículo estacionado

Um veículo Gol, que transitava pela contramão na rua paralela à Praça do Lions, no início da Avenida Marcelo Miranda Soares, colidiu de frente com um veículo Siena, que estava estacionado em frente à Rádio Cultura FM Paranaíba, no bairro Santo Antônio, em Paranaíba.

Ao entrar na contramão, o veículo Gol atropelou um ciclista que passava pela via. Policiais estão no local registrando a ocorrência e aguardam a chegada do Corpo de Bombeiros para prestar socorro ao ciclista ferido. Os envolvidos não quiseram gravar entrevista.

O motorista que invadiu a contramão afirma que passou mal ao volante.