Motorista morre após colidir carro em poste

Adolescente é flagrado tentando entrar com droga durante visita ao pai no presídio

Na tarde de sábado (7), por volta das 15h25, um adolescente de 17 anos foi detido pela Polícia Militar de Paranaíba ao ser flagrado portando 500 gramas de maconha no Presídio de Paranaíba. A substância estava dividida em dois tabletes e foi vista durante uma inspeção no equipamento de raio-x. De acordo com o boletim […]