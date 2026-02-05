Motorista morre em acidente com três caminhões na BR-158, terceira vítima do ano em rodovias de Paranaíba

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (CBMMS), por meio da unidade de Paranaíba, atendeu às 10h20 desta quinta-feira (05) um grave acidente na BR-158, km 104, entre Paranaíba e Aparecida do Taboado. A ocorrência envolveu três caminhões e aconteceu em um trecho com sistema de tráfego “pare/siga” implantado pela concessionária responsável.
Segundo relatos colhidos no local, o caminhão que trafegava no sentido Aparecida do Taboado/Paranaíba apresentou falha no sistema de freios. Para evitar uma colisão com veículos à frente, o condutor invadiu a contramão, no momento em que o fluxo no sentido contrário estava liberado.
Um caminhão que seguia no sentido oposto desviou para o acostamento, mas tombou. Na sequência, um terceiro caminhão, que trafegava logo atrás, não conseguiu frear a tempo e colidiu frontalmente com o veículo que havia invadido a pista contrária. A batida resultou em danos materiais de grande monta e deixou uma vítima presa às ferragens.
A equipe de salvamento realizou o desencarceramento, imobilização e transporte do motorista de 49 anos ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Paranaíba. Durante o deslocamento, o paciente apresentou complicações cardiorrespiratórias, evoluindo para parada cardiorrespiratória. Protocolos de ressuscitação foram imediatamente iniciados, e a vítima chegou à unidade hospitalar com sinais vitais, mas não resistiu aos ferimentos.
Os demais condutores envolvidos sofreram apenas ferimentos leves.
Terceira morte em rodovias da região em 2026
Com esta ocorrência, sobe para três o número de mortes registradas em rodovias que cortam Paranaíba em 2026, todas em acidentes frontais em pistas simples.
No dia 14 de janeiro, Amarildo Corrêa Martins, de 57 anos, morreu após colisão frontal na BR-158, km 103. Já no dia 18 de janeiro, Luís Antônio Marta, proprietário da Retruck de Paranaíba, perdeu a vida na BR-497 após sua Dodge Ram bater na traseira de um Corolla, rodar na pista e colidir com uma árvore.
O padrão de acidentes evidencia o alto risco das rodovias da região, chamando atenção das autoridades para reforço na fiscalização, sinalização e prevenção de novas tragédias.