Motorista morre em acidente com três caminhões na BR-158, terceira vítima do ano em rodovias de Paranaíba

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (CBMMS), por meio da unidade de Paranaíba, atendeu às 10h20 desta quinta-feira (05) um grave acidente na BR-158, km 104, entre Paranaíba e Aparecida do Taboado. A ocorrência envolveu três caminhões e aconteceu em um trecho com sistema de tráfego “pare/siga” implantado pela concessionária responsável.

Segundo relatos colhidos no local, o caminhão que trafegava no sentido Aparecida do Taboado/Paranaíba apresentou falha no sistema de freios. Para evitar uma colisão com veículos à frente, o condutor invadiu a contramão, no momento em que o fluxo no sentido contrário estava liberado.

Um caminhão que seguia no sentido oposto desviou para o acostamento, mas tombou. Na sequência, um terceiro caminhão, que trafegava logo atrás, não conseguiu frear a tempo e colidiu frontalmente com o veículo que havia invadido a pista contrária. A batida resultou em danos materiais de grande monta e deixou uma vítima presa às ferragens.

A equipe de salvamento realizou o desencarceramento, imobilização e transporte do motorista de 49 anos ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Paranaíba. Durante o deslocamento, o paciente apresentou complicações cardiorrespiratórias, evoluindo para parada cardiorrespiratória. Protocolos de ressuscitação foram imediatamente iniciados, e a vítima chegou à unidade hospitalar com sinais vitais, mas não resistiu aos ferimentos.