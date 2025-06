MS moderniza postos fiscais em Paranaíba e Selvíria

O posto fiscal do Porto Alencastro, em Paranaíba, será reformado e ampliado pelo governo estadual. Também sofrerá melhorias, o posto fiscal de Selvíria, unidades de fiscalização situadas em pontos estratégicos, nas divisas com os Estados de Minas Gerais e São Paulo.

“Melhorar nossa estrutura significa mais agilidade, mais eficiência no atendimento e mais proteção para quem trabalha e produz. Além disso, essas obras são fundamentais para garantir que Mato Grosso do Sul cresça de forma organizada”, afirmou o secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara.

As obras fazem parte de um pacote mais amplo, iniciado em abril deste ano, quando o Governo homologou os processos licitatórios para a reforma e ampliação de outros postos fiscais e bases móveis, incluindo as unidades de Ilha Grande, Foz do Amambaí, Ofaié, XV de Novembro, João André e a base móvel Lampião Aceso.

O secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul, Flávio César Mendes de Oliveira, destaca que a fiscalização efetiva fortalece a economia, garante justiça fiscal e protege o consumidor. “A atuação fiscal do Estado vai muito além do papel punitivo. Ela é um dos principais instrumentos de proteção da economia, da arrecadação pública e da segurança do consumidor.”