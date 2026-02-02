Mulher é flagrada tentando entrar em presídio de Paranaíba com celulares escondidos no corpo

Uma mulher foi flagrada por policiais penais na manhã deste domingo (2), por volta das 10h50, ao tentar ingressar no Estabelecimento Penal de Paranaíba portando aparelhos celulares ocultos junto ao corpo.

A irregularidade foi identificada durante o procedimento de revista realizado por meio do equipamento de inspeção corporal Bodycam. O policial penal responsável pela triagem visualizou, na imagem do raio-X, objetos compatíveis com aparelhos telefônicos.

Diante da suspeita, uma policial penal feminina foi acionada para a realização da revista corporal. Enquanto aguardava o procedimento, o servidor percebeu que a visitante retirou um dos objetos e o arremessou junto aos pertences pessoais que já haviam sido inspecionados anteriormente.