Mulher é flagrada tentando entrar em presídio de Paranaíba com celulares escondidos no corpo

Uma mulher foi flagrada por policiais penais na manhã deste domingo (2), por volta das 10h50, ao tentar ingressar no Estabelecimento Penal de Paranaíba portando aparelhos celulares ocultos junto ao corpo.
A irregularidade foi identificada durante o procedimento de revista realizado por meio do equipamento de inspeção corporal Bodycam. O policial penal responsável pela triagem visualizou, na imagem do raio-X, objetos compatíveis com aparelhos telefônicos.
Diante da suspeita, uma policial penal feminina foi acionada para a realização da revista corporal. Enquanto aguardava o procedimento, o servidor percebeu que a visitante retirou um dos objetos e o arremessou junto aos pertences pessoais que já haviam sido inspecionados anteriormente.
Após a constatação de que se tratava de um aparelho celular, a mulher foi submetida à revista pessoal, ocasião em que foram localizados mais um aparelho telefônico e dois cabos carregadores. Ao todo, foram apreendidos dois celulares e dois cabos.
A visitante foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para a lavratura do boletim de ocorrência e adoção das providências legais cabíveis. O interno que receberia a visita foi, de forma preventiva, alojado em cela disciplinar para apuração de eventual falta administrativa.
A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) reforça que a atuação técnica e vigilante dos policiais penais é fundamental para impedir a entrada de materiais ilícitos e garantir a segurança nas unidades prisionais.