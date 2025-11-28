Mulher é pega com celular furtado e acaba detida em operação policial no centro da cidade

Durante ação realizada na noite de segunda-feira (24), equipes do 13º Batalhão de Polícia Militar prenderam uma mulher por receptação de um celular furtado e recuperaram parte dos objetos subtraídos, em imóvel localizado no centro da cidade. Um homem também foi detido pelo crime de furto.

A ocorrência teve início após um motorista relatar que sua bolsa havia sido subtraída do interior de seu caminhão, estacionado durante a manhã para entregas. Imagens obtidas em estabelecimentos próximos registraram o momento em que um indivíduo abria a porta do veículo e retirava o objeto.

Com base nas informações, os policiais identificaram o suspeito e se dirigiram ao endereço indicado. Com autorização da moradora, realizaram busca no imóvel e localizaram um cartão bancário pertencente à vítima. O homem confessou o furto, entregando parte dos objetos, enquanto documentos e celular não foram encontrados. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, colaborando durante o procedimento.

Durante a mesma ação, os policiais identificaram um celular em posse da mulher presente no local. Após verificação, constatou-se que o aparelho havia sido registrado como furtado. Questionada, a suspeita afirmou ter adquirido o dispositivo por valor inferior ao praticado no mercado, caracterizando indícios de receptação. Ela recebeu voz de prisão e foi conduzida à Delegacia, juntamente com o celular recuperado, sem resistência.