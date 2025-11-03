Mulher encontra casa incendiada e suspeita do ex-marido como autor do crime

Uma mulher de 23 anos procurou a Polícia Militar na madrugada de sábado (4) após encontrar sua residência incendiada na Rua Adilon Martins, em Paranaíba.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que havia saído de casa na noite de sexta-feira e, ao retornar no início da madrugada, percebeu que a residência estava sem energia elétrica e com um forte cheiro de queimado. Ao entrar no imóvel, constatou que parte da casa havia sido atingida por um incêndio, que já estava apagado.
Os policiais verificaram que o autor teria entrado pela porta dos fundos e ateado fogo em uma cama box. As chamas se espalharam pelo forro de PVC, atingindo outros cômodos. Na cozinha, que não foi atingida diretamente pelo fogo, móveis, alimentos e utensílios domésticos estavam revirados e espalhados pelo chão.
A mulher relatou ainda que suspeita que o responsável pelo incêndio seja seu ex-marido, que é pai de seus filhos. A perícia técnica foi acionada para realizar o levantamento do local e coletar provas que possam ajudar na identificação da autoria.