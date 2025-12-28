Mulher alerta após ter veículo furtado na porta de loja: 'Não deixem filhos dentro do carro com ar ligado'

A engenheira civil Rani Sales teve sua caminhonete, uma Fiat Toro, furtada na manhã deste sábado (27), após estacionar o veículo em frente a uma loja de rações para pets. O crime ocorreu por volta das 11h10, na Avenida Getúlio Vargas, na região central de Paranaíba (MS).

Segundo informações repassadas pela vítima, as forças de segurança foram acionadas rapidamente e conseguiram localizar o automóvel pouco tempo depois. O criminoso foi abordado nas proximidades do município de Cassilândia (MS), e o veículo acabou recuperado.

Pedido de ajuda e agradecimento publicado por familiares de Rani Sales

Após o ocorrido, Rani Sales utilizou as redes sociais para relatar o caso. No vídeo, ela agradeceu a atuação dos policiais e o apoio de pessoas que ajudaram na divulgação das informações logo após o furto, o que teria contribuído para a rápida recuperação do automóvel.

Na gravação, a engenheira também fez um alerta aos moradores e, especialmente, aos pais. Ela relatou que costuma estar acompanhada dos filhos quando vai ao comércio e que, em razão da rapidez das paradas, mantém o veículo ligado, com o ar-condicionado acionado e as crianças no interior do carro. Desta vez, no entanto, as crianças estavam sob os cuidados da avó.

Ainda conforme o relato, Rani afirmou que é preciso tomar cuidado com o aumento dos casos de furtos e roubos registrados na cidade, destacando a necessidade de maior atenção e cuidado por parte da população. Assista ao relato:

